Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine

В Сети появилась новая фотосессия с участием топ-модели Ирины Шейк, но на большинстве кадров она выглядит не похожей на саму себя.Лицо Ирины немного перекошено, а сделать из изначально симпатичной, стильной женщины эдакую массу - ещё надо постараться.Съемка сделана для издания Purple Fashion Magazine. Посты с Ириной выложил в социальных сетях фотограф Филипп-Даниэль Дюкасс.«Моя русская сестра Ирина в Givenchy для обложки Purple Fashion Magazine New York Issue. Счастлив разделить этот момент с тобой. Ты еще прекраснее, чем думаешь. Люблю тебя», — подписал мужчина пост.Кстати, в конце января 2023 года Ирина приняла участие в показе, который наделал немало шума.