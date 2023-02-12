Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine

Лицо Ирины немного перекошено, а сделать из изначально симпатичной, стильной женщины эдакую массу - ещё надо постараться.
Съемка сделана для издания Purple Fashion Magazine. Посты с Ириной выложил в социальных сетях фотограф Филипп-Даниэль Дюкасс.
«Моя русская сестра Ирина в Givenchy для обложки Purple Fashion Magazine New York Issue. Счастлив разделить этот момент с тобой. Ты еще прекраснее, чем думаешь. Люблю тебя», — подписал мужчина пост.
Кстати, в конце января 2023 года Ирина приняла участие в показе, который наделал немало шума.