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Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine

Вчера, 23:05
Снимки выглядят довольно противоречиво.

Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine
В Сети появилась новая фотосессия с участием топ-модели Ирины Шейк, но на большинстве кадров она выглядит не похожей на саму себя.

Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine


Лицо Ирины немного перекошено, а сделать из изначально симпатичной, стильной женщины эдакую массу - ещё надо постараться.

Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine


Съемка сделана для издания Purple Fashion Magazine. Посты с Ириной выложил в социальных сетях фотограф Филипп-Даниэль Дюкасс.

Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine


«Моя русская сестра Ирина в Givenchy для обложки Purple Fashion Magazine New York Issue. Счастлив разделить этот момент с тобой. Ты еще прекраснее, чем думаешь. Люблю тебя», — подписал мужчина пост.

Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine


Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для Purple Fashion Magazine


Кстати, в конце января 2023 года Ирина приняла участие в показе, который наделал немало шума.

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Ключевые слова: Ирина Шейк

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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