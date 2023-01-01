«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди

Блогер признается, что хирургическое вмешательство далось ей непросто, а хуже всего было отходить от наркоза.
Сейчас интернет-звезда активно восстанавливается и ходит на процедуры, где ежедневно ей ставят капельницы на несколько часов, из-за которых она становится еще слабее.
«У меня будто закончились силы жить дальше… Настолько ужасных отходняков после наркоза у меня не было никогда в жизни. Каждый день я приезжаю на перевязку. Мне ставят капельницы на несколько часов, после которых я становлюсь еще слабее», — жалуется Гоар.