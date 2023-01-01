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«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди

Вчера, 15:04
Мейкапер вновь обратилась к пластическим хирургам.

«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди
В прошлом году Гоар Аветисян удалось избавиться от лишнего веса, с которым девушка боролась много лет. Сбросить ненавистные килограммы оказалось непросто, однако Гоар не опускает руки и продолжает работать над фигурой, а 4 дня назад вновь обратилась к пластическим хирургам. Она рассказала своим подписчикам, что сделала операцию по уменьшению груди.

«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди


Блогер признается, что хирургическое вмешательство далось ей непросто, а хуже всего было отходить от наркоза.

Сейчас интернет-звезда активно восстанавливается и ходит на процедуры, где ежедневно ей ставят капельницы на несколько часов, из-за которых она становится еще слабее.

«У меня будто закончились силы жить дальше… Настолько ужасных отходняков после наркоза у меня не было никогда в жизни. Каждый день я приезжаю на перевязку. Мне ставят капельницы на несколько часов, после которых я становлюсь еще слабее», — жалуется Гоар.

«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди


«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди

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Ключевые слова: Гоар Аветисян, olganews

Количество просмотров: 3 133
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди Мейкапер вновь обратилась к пластическим хирургам.
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