«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди

В прошлом году Гоар Аветисян удалось избавиться от лишнего веса, с которым девушка боролась много лет. Сбросить ненавистные килограммы оказалось непросто, однако Гоар не опускает руки и продолжает работать над фигурой, а 4 дня назад вновь обратилась к пластическим хирургам. Она рассказала своим подписчикам, что сделала операцию по уменьшению груди.Блогер признается, что хирургическое вмешательство далось ей непросто, а хуже всего было отходить от наркоза.Сейчас интернет-звезда активно восстанавливается и ходит на процедуры, где ежедневно ей ставят капельницы на несколько часов, из-за которых она становится еще слабее.«У меня будто закончились силы жить дальше… Настолько ужасных отходняков после наркоза у меня не было никогда в жизни. Каждый день я приезжаю на перевязку. Мне ставят капельницы на несколько часов, после которых я становлюсь еще слабее», — жалуется Гоар.