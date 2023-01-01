Принц Уильям хочет переехать в особняк принца Эндрю

Недавно стало известно о решении короля Карла отобрать у принца Гарри и Меган Маркл Фрогмор-коттедж, который им в честь бракосочетания подарила Елизавета II. Переселить туда хотят оскандалившегося принца Эндрю. И пока Меган и Гарри перевозят оставшиеся в Британии вещи в США, он отчаянно сопротивляется переезду. Ведь сейчас младший брат короля живет в состоящем из тридцати комнат особняке Royal Lodge. На его территории есть бассейн, часовня и поле для гольфа. Фрогмор-коттедж значительно проще. Там всего четыре спальни и детская комната. Репутация Эндрю сильно пострадала после того, как его обвинили в насилии. Дело решили в досудебном порядке, но осадочек, как говорится, остался. Его лиши всех королевских привилегий и полномочий. Так что теперь Эндрю не по статусу Royal Lodge. Более того, особняк нуждается в дорогостоящем ремонте. Там имеются серьезные проблемы с сыростью и крышей. На ремонт строения такого масштаба требуются миллионы фунтов стерлингов, а их у принца нет. Финансовое положение сильно Эндрю пострадало после скандала. А вот двадцать лет назад, переезжая в особняк, он потратил 7,5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы привести его в порядок. Однако, с тех пор никакие работы там не велись.