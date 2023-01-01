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На одном экране: Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали ведущими нового реалити-шоу

Сегодня, 14:00
Съемки проекта уже стартовали.

На одном экране: Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали ведущими нового реалити-шоу
Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева станут ведущими нового реалити-шоу на телеканале ТНТ «Выжить в Дубае», которое выйдет уже в этом году и обещает стать самым звездным проектом телеканала.

На одном экране: Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали ведущими нового реалити-шоу


Удивительно, но это первое шоу на телевидении, где пара будет работать вместе. На протяжении 10 лет супруги отказывались от подобных предложений, но для ТНТ сделали исключение.

На одном экране: Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали ведущими нового реалити-шоу


В рамках программы в Объединенные Арабские Эмираты отправят две команды: звезд отечественного шоу-бизнеса и простых жителей России, которые никогда не бывали за границей. По правилам шоу, у участников будут отличаться условия проживания. Одних заселят в дорогой отель и будут катать на яхте, а других забросят в раскаленную солнцем пустыню. Место размещения конкурсантов определится в ходе испытаний на прочность, в которых они сразятся на равных.

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Ключевые слова: Лейсан Утяшева, Павел Воля, Выжить в Дубае, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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