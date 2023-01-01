На одном экране: Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали ведущими нового реалити-шоу

Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева станут ведущими нового реалити-шоу на телеканале ТНТ «Выжить в Дубае», которое выйдет уже в этом году и обещает стать самым звездным проектом телеканала.Удивительно, но это первое шоу на телевидении, где пара будет работать вместе. На протяжении 10 лет супруги отказывались от подобных предложений, но для ТНТ сделали исключение.В рамках программы в Объединенные Арабские Эмираты отправят две команды: звезд отечественного шоу-бизнеса и простых жителей России, которые никогда не бывали за границей. По правилам шоу, у участников будут отличаться условия проживания. Одних заселят в дорогой отель и будут катать на яхте, а других забросят в раскаленную солнцем пустыню. Место размещения конкурсантов определится в ходе испытаний на прочность, в которых они сразятся на равных.