На одном экране: Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали ведущими нового реалити-шоу

Удивительно, но это первое шоу на телевидении, где пара будет работать вместе. На протяжении 10 лет супруги отказывались от подобных предложений, но для ТНТ сделали исключение.
В рамках программы в Объединенные Арабские Эмираты отправят две команды: звезд отечественного шоу-бизнеса и простых жителей России, которые никогда не бывали за границей. По правилам шоу, у участников будут отличаться условия проживания. Одних заселят в дорогой отель и будут катать на яхте, а других забросят в раскаленную солнцем пустыню. Место размещения конкурсантов определится в ходе испытаний на прочность, в которых они сразятся на равных.