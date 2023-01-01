Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

19-летняя Маша из «Ворониных» стала мамой

Сегодня, 12:45
Памперсы и пелёнки подкрались незаметно.

19-летняя Маша из «Ворониных» стала мамой
19-летняя звезда популярного ситкома «Воронины» Мария Ильюхина в ноябре прошлого года удивила общественность новостью о том, что беременна. Тогда артистка находилась на 6 месяце, а сегодня на своей странице в социальной сети девушка призналась, что наконец стала мамой.

19-летняя Маша из «Ворониных» стала мамой


На время беременности Марии пришлось повременить с парой ролей в кино, чтобы не подводить съемочные группы.

«Я не рассказала тогда о своей беременности, надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это были не капризы зазнавшейся актрисы, а личные обстоятельства. Несмотря на то, что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы», — рассказывала тогда актриса в беседе с журналистами.

Сегодня, 12 марта, она объявила в своих социальных сетях, что родила первенца. В комментариях девушку начали поздравили ее многочисленные поклонники.

19-летняя Маша из «Ворониных» стала мамой

← Анна Семенович отказала поклоннику по...

Ключевые слова: Мария Ильюхина, olganews

Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Блогер Карина Каспарянц стала мамой вскоре после неудачной беременности
Беременная звезда сериала "Воронины" Мария Ильюхина выходит замуж
Кто отец ребёнка? Дочка Кости и Веры из сериала «Воронины» Мария Ильюхина скоро сама станет мамой
Актриса Маргарита Адаева беременна
На одном экране: Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали ведущими нового реалити-шоу Съемки проекта уже стартовали.
19-летняя Маша из «Ворониных» стала мамой Памперсы и пелёнки подкрались незаметно.
Анна Семенович отказала поклоннику по медицинским соображениям Иногда приходится делать и такое.
Анджелина Джоли решила предостеречь новую возлюбленную Брэда Питта Актриса хочет уберечь ее от неприятностей и рассказать всю правду об актёре.
Айза встала на сторону жены Гуфа Юли Королевой А ведь раньше она только язвила в её адрес.
Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке» Мероприятие прошло в одном из московских ресторанов.
Наших брендов будет больше. Как предприниматель Дмитрий Ковпак растит российский товарный бизнес Некоторое время россияне находились в замешательстве.
Актер Александр Петров напугал фанатов внешним видом Поклонники обеспокоены за здоровье актера.
Принц Уильям хочет переехать в особняк принца Эндрю Сын королевы не хочет покидать свой дом.
«У меня будто закончились силы жить дальше…»: Гоар Аветисян тяжело отходит после уменьшения груди Мейкапер вновь обратилась к пластическим хирургам.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.