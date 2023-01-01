19-летняя Маша из «Ворониных» стала мамой

На время беременности Марии пришлось повременить с парой ролей в кино, чтобы не подводить съемочные группы.
«Я не рассказала тогда о своей беременности, надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это были не капризы зазнавшейся актрисы, а личные обстоятельства. Несмотря на то, что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы», — рассказывала тогда актриса в беседе с журналистами.
Сегодня, 12 марта, она объявила в своих социальных сетях, что родила первенца. В комментариях девушку начали поздравили ее многочисленные поклонники.