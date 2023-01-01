Бывшая жена Моргенштерна* Дилара вернулась в Москву и высказалась по поводу новых отношений

В интервью она сообщила, что постепенно входит в привычный ритм жизни и начинает работать. А также поделилась впечатлениями от жизни в Лос-Анджелесе.
«Я была на съемках масштабного клипа у Tyga и Криса Брауна. В мои планы это не входило, так получилось просто, что я там оказалась. Я очень сильно была удивлена профессионализмом. Это огромный труд, полноценная работа. Поэтому у них такое отношение к работе у актеров и режиссеров. Как швейцарские часы. Вот это меня удивило», — рассказала девушка.
В Дубае Дилару Зинатуллину поразила любовь местных жителей к шикарной жизни, где все должно быть самым дорогим и современным.
«Впечатлило то, что они любят масштабность, роскошь во всем. Вызываешь эконом-такси — „Лексус“ приезжает. Потом привыкаешь ко всему этому», — сообщила Дилара.
Однако жить она планирует в Москве, так как считает, что в России ей комфортнее.