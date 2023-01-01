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Бывшая жена Моргенштерна* Дилара вернулась в Москву и высказалась по поводу новых отношений

Сегодня, 15:56
Девушка планирует оставаться в России, так как тут ей комфортнее.

Бывшая жена Моргенштерна* Дилара вернулась в Москву и высказалась по поводу новых отношений
Не так давно экс-супруга рэпера Моргенштерна* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Дилара вернулась в Москву после «затянувшегося» отпуска в Дубае и рассказала про новые любовные отношения. Девушка пообщалась с журналисткой Youtube-канала POPCAKE.

Бывшая жена Моргенштерна* Дилара вернулась в Москву и высказалась по поводу новых отношений


В интервью она сообщила, что постепенно входит в привычный ритм жизни и начинает работать. А также поделилась впечатлениями от жизни в Лос-Анджелесе.

«Я была на съемках масштабного клипа у Tyga и Криса Брауна. В мои планы это не входило, так получилось просто, что я там оказалась. Я очень сильно была удивлена профессионализмом. Это огромный труд, полноценная работа. Поэтому у них такое отношение к работе у актеров и режиссеров. Как швейцарские часы. Вот это меня удивило», — рассказала девушка.

Бывшая жена Моргенштерна* Дилара вернулась в Москву и высказалась по поводу новых отношений


В Дубае Дилару Зинатуллину поразила любовь местных жителей к шикарной жизни, где все должно быть самым дорогим и современным.

«Впечатлило то, что они любят масштабность, роскошь во всем. Вызываешь эконом-такси — „Лексус“ приезжает. Потом привыкаешь ко всему этому», — сообщила Дилара.

Однако жить она планирует в Москве, так как считает, что в России ей комфортнее.

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Ключевые слова: Дилара Зинатуллина, Моргенштерн, Слава Бустер, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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