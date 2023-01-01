Бывшая жена Моргенштерна* Дилара вернулась в Москву и высказалась по поводу новых отношений

Не так давно экс-супруга рэпера Моргенштерна* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Дилара вернулась в Москву после «затянувшегося» отпуска в Дубае и рассказала про новые любовные отношения. Девушка пообщалась с журналисткой Youtube-канала POPCAKE.В интервью она сообщила, что постепенно входит в привычный ритм жизни и начинает работать. А также поделилась впечатлениями от жизни в Лос-Анджелесе.«Я была на съемках масштабного клипа у Tyga и Криса Брауна. В мои планы это не входило, так получилось просто, что я там оказалась. Я очень сильно была удивлена профессионализмом. Это огромный труд, полноценная работа. Поэтому у них такое отношение к работе у актеров и режиссеров. Как швейцарские часы. Вот это меня удивило», — рассказала девушка.В Дубае Дилару Зинатуллину поразила любовь местных жителей к шикарной жизни, где все должно быть самым дорогим и современным.«Впечатлило то, что они любят масштабность, роскошь во всем. Вызываешь эконом-такси — „Лексус“ приезжает. Потом привыкаешь ко всему этому», — сообщила Дилара.Однако жить она планирует в Москве, так как считает, что в России ей комфортнее.