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Леонардо Ди Каприо заметили вместе с топ-моделью Ириной Шейк на фестивале в Калифорнии

Сегодня, 16:24
Новые фото папарацци спровоцировали слухи об их романтических отношениях.

Леонардо Ди Каприо заметили вместе с топ-моделью Ириной Шейк на фестивале в Калифорнии
В минувшие выходные российскую топ-модель Ирину Шейк заметили в компании Леонардо Ди Каприо на фестивале Coachella в городе Индио, штат Калифорния. Как сообщает издание TMZ, голливудский актер и манекенщица провели время в компании друг друга в субботу вечером.

Леонардо Ди Каприо заметили вместе с топ-моделью Ириной Шейк на фестивале в Калифорнии


Бывшая возлюбленная Брэдли Купера приехала на фестиваль в компании близких друзей — дизайнера Рикардо Тиши и модели Стеллы Максвелл. Поздней ночью на мероприятии под названием Levi's и Tequila Don Julio's Neon Carnival к друзьям присоединился Леонардо Ди Каприо, где их и засняли вместе. Судя по фотографиям папарацци, актер общался с Шейк и Максвелл, а также положил руку на плечо Ирине, спровоцировав тем самым слухи об их романтических отношениях.

Леонардо Ди Каприо заметили вместе с топ-моделью Ириной Шейк на фестивале в Калифорнии


Однако опытные интернет-пользователи засомневались, действительно ли это Ди Каприо скрывается за черной кепкой и маской, с массивной цепью на шее.

«Что-то не припомним у вечного холостяка сережек в ушах, да и лицо у него уже...», — пишут авторы телеграм-канала «Только никому...».

Леонардо Ди Каприо заметили вместе с топ-моделью Ириной Шейк на фестивале в Калифорнии


Впрочем, это не первый случай, когда Шейк и Лео были замечены вместе. В марте они посетили презентацию внедорожника Polestar в Нью-Йорке.

← Бывшая жена Моргенштерна* Дилара верн...

Ключевые слова: Ирина Шейк, Леонардо Ди Каприо, Брэдли Купер, olganews

Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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