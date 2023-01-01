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Американская дочь Ивана Урганта показала бойфренда, который крепко схватил ее за ягодицы

Сегодня, 12:52
У 22-летней Эрики новый роман.

Американская дочь Ивана Урганта показала бойфренда, который крепко схватил ее за ягодицы
22-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе продолжает удивлять подписчиков смелыми и провокационными публикациями в личном блоге.

Американская дочь Ивана Урганта показала бойфренда, который крепко схватил ее за ягодицы


Почти два года назад приемная дочь шоумена рассталась с парнем по имени Муса и удалила все совместные снимки с несостоявшимся женихом.

Американская дочь Ивана Урганта показала бойфренда, который крепко схватил ее за ягодицы


Девушка тяжело переживала расставание с возлюбленным. Некоторые предполагают, что именно из-за перенесенного стресса она и стала вести себя вызывающе и провокационно.

Но теперь, судя по всему, Эрика закрутила новый роман. На странице в личном блоге она опубликовала фото со смуглым высоким парнем, лицо которого пока не стала открывать. На снимке пара страстно обнимается. Подписчики отметили, что молодой человек чем-то напоминает прежнего избранника Кикнадзе.

«Опять темненький», - комментируют фолловеры нового кавалера дочери Урганта.

Американская дочь Ивана Урганта показала бойфренда, который крепко схватил ее за ягодицы

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Ключевые слова: Эрика Кикнадзе, Иван Ургант, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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