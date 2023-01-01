Женя Феофилактова из «Дома-2» выложила фото с повзрослевшим сыном от Антона Гусева

Пока экс-участник «Дома-2» Антон Гусев зажигает с новой избранницей на Мальдивах, демонстрируя, как они роскошно проводят время, его бывшая жена Женя Феофилактова коротает весенние дни в домашней обстановке вместе с их общим 10-летним сыном. Девушка решила поделиться яркими праздничными снимками.На своей странице в социальной сети Евгения Феофилактова показала несколько кадров, сделанных на Пасху у них дома. Даниэль Гусев запечатлен за красиво накрытым пасхальным столом.Поклонники изумились тому, как за последнее время заметно вырос и повзрослел Даниэль, которому в декабре прошлого года исполнилось десять лет.«Как Даниель возмужал!», «Красотка-мама, красавчик-сынок», «Всё настолько изысканно и красиво, сынуля любимый рядом, вы такие счастливые, красивые, от вас исходит невероятная доброта и вера, что всё будет хорошо, этим вы заряжаете нас всех», — пишут подписчики девушки.