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Пусти козу в огород. Как Юлия Михальчик попала в очередной скандал

Сегодня, 09:47
В этот раз от Юлии Михальчик досталось Игорю Крутому

Пусти козу в огород. Как Юлия Михальчик попала в очередной скандал
После недавних высказываний Иосифа Пригожина в российском шоу бизнесе наступило некоторое затишье, но его неожиданно прервала Юля Михальчик.

Есть предположение, что у неё существует какая-то неведомая связь со всеми мужьями певицы Валерии, но сейчас их семья здесь совершенно не причем.

Михальчик, о которой мало что слышно, вдруг, каким-то непонятным образом, оказалась в числе гостей на Национальной Музыкальной Премии «Виктория». Кто взял на себя смелость её пригласить не очень понятно, но, наверное, уже об этом пожалел.

Когда у неё спросили, что она думает о мероприятии и её создателе и почетном председателе, композиторе Игоре Крутом, то она ответила буквально следующее: «Национальная музыкальная премия. Крутой там. Он дебил конечно, своеобразный человек, но делает он дело».



Это называется «пусти козу в огород», ау Юли опять получилось, напомнить о себе и даже переплюнуть Иосифа Пригожина.
Вот только будет ли толк от такой pr-кампании.

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Ключевые слова: Юлия Михальчик, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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