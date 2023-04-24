Пусти козу в огород. Как Юлия Михальчик попала в очередной скандал





В этот раз от Юлии Михальчик досталось Игорю Крутому

После недавних высказываний Иосифа Пригожина в российском шоу бизнесе наступило некоторое затишье, но его неожиданно прервала Юля Михальчик.



Есть предположение, что у неё существует какая-то неведомая связь со всеми мужьями певицы Валерии, но сейчас их семья здесь совершенно не причем.



Михальчик, о которой мало что слышно, вдруг, каким-то непонятным образом, оказалась в числе гостей на Национальной Музыкальной Премии «Виктория». Кто взял на себя смелость её пригласить не очень понятно, но, наверное, уже об этом пожалел.



Когда у неё спросили, что она думает о мероприятии и её создателе и почетном председателе, композиторе Игоре Крутом, то она ответила буквально следующее: «Национальная музыкальная премия. Крутой там. Он дебил конечно, своеобразный человек, но делает он дело».







Это называется «пусти козу в огород», ау Юли опять получилось, напомнить о себе и даже переплюнуть Иосифа Пригожина.

Вот только будет ли толк от такой pr-кампании.





Автор фото: Пресс-служба



Поделись с друзьями: Автор: zvezdi.ru Автор фото: Пресс-службаПоделись с друзьями:

Новости по теме

Перейти в галерею