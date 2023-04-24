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"Чем чернее - тем лучше": Виктория Боня посмеялась над Юлией Высоцкой

Вчера, 16:59
Виктория не стала щадить чувства Юлии.

"Чем чернее - тем лучше": Виктория Боня посмеялась над Юлией Высоцкой
В 2003 году на НТВ стало выходить авторское кулинарное шоу Юлии Высоцкой. Оно стало довольно популярно среди домохозяек, а ведущая сыскала славу хорошего повара. А недавно передачу накрыла вторая волна популярности. В сети распространились кадры кулинарных неудач Высоцкой. Особенно пользователей впечатлили неудавшиеся сырники и загоревшийся шашлык. Отдельные кадры разошлись на мемы, а блогеры стали снимать пародии. Посмеяться над Юлией решила и Виктория Боня. Ее позабавила фраза Высоцкой о том, что она редко есть то, что сама приготовила. Боня заявила, что хотя бы инстинкт самосохранения у ведущей присутствует.

"Чем чернее - тем лучше": Виктория Боня посмеялась над Юлией Высоцкой


"Не знаю уж как с кулинарией, а вот по невозмутимости и самоуверенности ей точно можно мастер-классы давать. Берите на заметку. Шашлык горит огнем? Говорите: "Как аппетитно пахнет". До черноты передержали помидоры? Заявляете: "Чем чернее — тем лучше". Подгорели сырники? С улыбочкой: "Я таких нежных сырников никогда не ела!", главное, сахарной пудрой хорошенько прикрыть их... И работает же! Признайтесь честно, кто смотрел передачу в 2000-х годах и считал Высоцкую гуру кулинарии? Реально же казалось, что всё так и должно быть", - высказалась Виктория.

"Чем чернее - тем лучше": Виктория Боня посмеялась над Юлией Высоцкой

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Ключевые слова: julianews, Юлия Высоцкая, Виктория Боня

Количество просмотров: 3 315
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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