Беременная Ирина Пинчук стала жертвой мошенников в Сети

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук вместе с мужем ждут появления на свет второго ребенка, однако не все так безоблачно. Накануне стало известно, что ее аккаунт в одной из социальных сетей был взломан злоумышленниками, из-за чего беременная девушка стала жертвой травли своих же подписчиков.Дело в том, что хакеры получили доступ к ее блогу и стали публиковать посты и ссылки, с помощью которых хотели выудить с фолловеров Ирины денежные средства. Кроме того, мошенники предлагали ее супругу Араю Чобаняну отдать им немалую сумму, чтобы то же самое не случилось и с его социальными сетями. Беременная Пинчук сразу же обратилась за помощью к специалистам, и вскоре брюнетке вернули пароли для входа.Однако на этом неприятности не закончились. Звезде «Дома-2» пришлось лично выслушивать жалобы и угрозы от тех, кто успел перевести деньги мошенникам. Когда ей удалось восстановить доступ к блогу, она с ужасом принялась читать сообщения подписчиков, которые буквально желали беременной Ирине смерти.«Я читаю ваши сообщения… Это какой-то кошмар. Вчера некое животное взломало мою страницу, шантажировало нас с мужем, мол, если мы не решим финансово вопрос, то мой аккаунт навсегда отправится в бан. Я так поняла, что максимальное количество людей было обмануто из-за этого мошенника. Сутки меня трясло, я не могла найти себе места», — делится рыдающая Ирина.