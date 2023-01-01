Дима Билан поделился совместным снимком с Сергеем Лазаревым после общей победы на шоу «Маска»

В начале мая стали известны имена победителей четвертого сезона популярного шоу «Маска» на НТВ. Тогда впервые в истории проекта первое место разделили сразу двое участников: Дима Билан в образе Мамонтенка и исполнитель Сергей Лазарев в костюме Скорпиона.Именно поэтому поклонники передачи думают, что между артистами может быть конфликт. Фанаты Билана заподозрили, что Лазарев вышел в костюме Скорпиона только в финале телепередачи. До этого за него якобы выступала некая певица. Зрители, которые болели за Мамонтенка, считают, что подделать настолько точно женскую походку сложно. Потому первое место по праву должно было принадлежать только Диме. Разумеется, слушатели Лазарева с этим мнением оказались не согласны.Точку в споре между поклонниками поставил сам Билан. На своей странице в социальных сетях он опубликовал их совместный снимок и подписал: «Скорпион и Мамонтенок! Нет конфликта!».И с ним согласились телезрители: «А чего вообще ссориться, каждый из вас по-своему уникальный, оба достойны победы. Два самых классных артиста». «Дима вы с Сергеем очень разные, но вас объединяет любовь к музыке и верность профессии».