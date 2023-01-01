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Данила Козловский сообщил поклонникам, что решил уйти в отпуск до конца 2023 года

Сегодня, 09:45
Актер покинул Россию.

Данила Козловский сообщил поклонникам, что решил уйти в отпуск до конца 2023 года
На протяжении нескольких недель актера Данилу Козловского преследует череда неприятностей. Ему по полной достается от депутатов, патриотов и бывших поклонников. И если ранее он как-то пытался отбиваться от хейта, то теперь решил взять паузу.

Данила Козловский сообщил поклонникам, что решил уйти в отпуск до конца 2023 года


Напомним, поводом для скандала стало обращение депутата Виталия Бородина, который попросил проверить актера на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он заявлял, что Козловский в одном из интервью, которое посмотрели 2,5 млн человек, призывал людей выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги». Также Бородин попросил проверить его и по статье о дискредитации российских военных. В своем обращении он говорил, что актер осудил спецоперацию и переехал в США.

Данила Козловский сообщил поклонникам, что решил уйти в отпуск до конца 2023 года


Сам Козловский тогда эти утверждения отверг, назвав их «лживыми и подлыми» и сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в «компетентные органы» с просьбой проверить высказывания Бородина.

← Старшего сына Натальи Водяновой замет...

Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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