Данила Козловский сообщил поклонникам, что решил уйти в отпуск до конца 2023 года

На протяжении нескольких недель актера Данилу Козловского преследует череда неприятностей. Ему по полной достается от депутатов, патриотов и бывших поклонников. И если ранее он как-то пытался отбиваться от хейта, то теперь решил взять паузу.Напомним, поводом для скандала стало обращение депутата Виталия Бородина, который попросил проверить актера на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он заявлял, что Козловский в одном из интервью, которое посмотрели 2,5 млн человек, призывал людей выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги». Также Бородин попросил проверить его и по статье о дискредитации российских военных. В своем обращении он говорил, что актер осудил спецоперацию и переехал в США.Сам Козловский тогда эти утверждения отверг, назвав их «лживыми и подлыми» и сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в «компетентные органы» с просьбой проверить высказывания Бородина.