Наташа Королева призналась, что Юдашкин часто отказывался шить ей сценические наряды

Две недели назад не стало знаменитого модельера Валентина Юдашкина, который скончался на 60-м году жизни от рака. Именно его непростой судьбе и был посвящен очередной выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале.Помимо прочих присутствующих на передаче, в студию пригласили и певицу Наташу Королеву, которая хорошо знала покойного. Заслуженная артистка РФ призналась, что в свое время она получила от дизайнера не так много концертных платьев, как хотела бы. Как оказалось, он часто отказывался шить ей одежду, но в виде исключения иногда все же делал это, поскольку их связывала крепкая дружба. Юдашкин полагал, что ей следует придерживаться другого стиля в одежде.«Валя мне всегда говорил: «Королева, ты мной сильно не увлекайся, дозируй. Ты девчонка с нашего двора, ты должна быть ближе к народу, потому что песни у тебя народные и ты должна быть народной. Вот иногда можно». Поэтому я к нему иногда просто заходила, хотя бы кофе выпить», — рассказала певица в студии программы.