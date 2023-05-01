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Наташа Королева призналась, что Юдашкин часто отказывался шить ей сценические наряды

Сегодня, 10:20
Артистка рассказала об этом в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Наташа Королева призналась, что Юдашкин часто отказывался шить ей сценические наряды
Две недели назад не стало знаменитого модельера Валентина Юдашкина, который скончался на 60-м году жизни от рака. Именно его непростой судьбе и был посвящен очередной выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Наташа Королева призналась, что Юдашкин часто отказывался шить ей сценические наряды


Помимо прочих присутствующих на передаче, в студию пригласили и певицу Наташу Королеву, которая хорошо знала покойного. Заслуженная артистка РФ призналась, что в свое время она получила от дизайнера не так много концертных платьев, как хотела бы. Как оказалось, он часто отказывался шить ей одежду, но в виде исключения иногда все же делал это, поскольку их связывала крепкая дружба. Юдашкин полагал, что ей следует придерживаться другого стиля в одежде.

Наташа Королева призналась, что Юдашкин часто отказывался шить ей сценические наряды


«Валя мне всегда говорил: «Королева, ты мной сильно не увлекайся, дозируй. Ты девчонка с нашего двора, ты должна быть ближе к народу, потому что песни у тебя народные и ты должна быть народной. Вот иногда можно». Поэтому я к нему иногда просто заходила, хотя бы кофе выпить», — рассказала певица в студии программы.

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Ключевые слова: Наташа Королева, Валентин Юдашкин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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