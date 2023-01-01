Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Марион Котийяр рассказала о домогательствах к начинающим звёздам в Голливуде

Сегодня, 21:58
Французская актриса подняла острую тему во время интервью в Каннах.

Марион Котийяр рассказала о домогательствах к начинающим звёздам в Голливуде
В рамках программ 76-го Каннского кинофестиваля в этом году представлено рекордное количество фильмов, снятых женщинами-режиссёрами. Однако проблема неравенства, домогательств и в целом сексуализированного отношения к женщине в киноиндустрии по-прежнему не решена. По мнению 47-летней актрисы Марион Котийяр, большой вклад в устранение этого вопроса внесло всемирное движение #MeToo, появившееся в 2017 году после разглашения скандальных материалов дела продюсера Харви Вайнштейна (напомним, что в итоге он получил за домогательства и изнасилования в общей сложности 36 лет тюрьмы) - но даже такое движение не в силах до конца искоренить складывавшееся годами отношение индустрии к юным талантам.

Марион Котийяр рассказала о домогательствах к начинающим звёздам в Голливуде


"Конечно, это прогресс, что сегодня начинающая актриса может смело сказать "нет" на предложение, которое выходит за рамки рабочих взаимоотношений и в большей части случаев ей не будут угрожать лишением роли за отказ. Когда я начинала свою карьеру, всё было по-другому - я не знала, что с продюсерами и режиссерами можно говорить иначе" - рассказывает Котийяр и продолжает: "Я сталкивалась с такими ситуациями, в которые не должна была попадать. И они случаются и в наши дни - просто есть больные мужчины, а порой и женщины, которые пользуются своим положением, влиянием и тем, что молодые актрисы и актёры очарованы профессией и окунаются в неё с головой и всей своей страстью, закрывая глаза на неправомерные действия". В Каннах Марион представила свой новый фильм "Маленькая девочка в голубом", в котором также затронута тема сексуального насилия.

Марион Котийяр рассказала о домогательствах к начинающим звёздам в Голливуде


Котийяр не впервые высказывается в поддержку женщин - ранее она жёстко критиковала Вайнштейна и отказалась работать с режиссёром Вуди Алленом из-за обвинения в изнасиловании со стороны его падчерицы.

Марион Котийяр рассказала о домогательствах к начинающим звёздам в Голливуде

← Ирина Дубцова рассказала, почему набр...

Ключевые слова: Марион Котийяр, Канны-2023, natalinews

Количество просмотров: 39
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Сменившая имидж Марион Котийяр восхищает своими образами
Красота в минимализме: скромный образ Марион Котийяр в Каннах
Марион Котийяр едва не упала на красной ковровой дорожке
Актриса Марион Котийяр восхитила стройными ножками на мероприятии в Париже
Марион Котийяр рассказала о домогательствах к начинающим звёздам в Голливуде Французская актриса подняла острую тему во время интервью в Каннах.
Ирина Дубцова рассказала, почему набрала вес Артистку расстроили слова о ее фигуре.
Ида Галич взяла паузу в отношениях с нынешним бойфрендом Блогер, а ныне ведущая собственного шоу на Youtube Ида Галич поделилась подробностями своей личной жизни. Имя избранника Ида не раскрывает, но говорит о том, что в данный момент её сердце свободно.
Анастасия Решетова прокомментировала слух о том, что стала любовницей мужа Алсу После расставания с Тимати, в Сети ходят слухи о том, что Анастасия Решетова решила ступить на "кривую дорожку" и не искать себе законного мужа, а стать любовницей богатого бизнесмена.
Леонид Якубович неожиданно появился на публике с сыном Мало кто знал о том, что у легендарного ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича есть сын.
Рита Дакота рассказала, как планирует отпраздновать свадьбу с Федором Белогаем Ранее певица говорила, что больше не выйдет замуж.
Джулианна Мур и Натали Портман оставили поклонников в восторге от своих образов на Каннском фестивале Воплощение красоты и элегантности.
В Париже скончался внебрачный сын Алена Делона Кристиана Аарона Булонь называли непризнанным сыном легендарного актёра.
Виктория Боня ответила на критику своего появления на Каннском фестивале Виктория не смогла молчать.
Ким Кардашьян рассказала, как справляется с воспитанием четверых детей Звезда призналась, что ей нелегко.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.