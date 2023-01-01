Марион Котийяр рассказала о домогательствах к начинающим звёздам в Голливуде

В рамках программ 76-го Каннского кинофестиваля в этом году представлено рекордное количество фильмов, снятых женщинами-режиссёрами. Однако проблема неравенства, домогательств и в целом сексуализированного отношения к женщине в киноиндустрии по-прежнему не решена. По мнению 47-летней актрисы Марион Котийяр, большой вклад в устранение этого вопроса внесло всемирное движение #MeToo, появившееся в 2017 году после разглашения скандальных материалов дела продюсера Харви Вайнштейна (напомним, что в итоге он получил за домогательства и изнасилования в общей сложности 36 лет тюрьмы) - но даже такое движение не в силах до конца искоренить складывавшееся годами отношение индустрии к юным талантам."Конечно, это прогресс, что сегодня начинающая актриса может смело сказать "нет" на предложение, которое выходит за рамки рабочих взаимоотношений и в большей части случаев ей не будут угрожать лишением роли за отказ. Когда я начинала свою карьеру, всё было по-другому - я не знала, что с продюсерами и режиссерами можно говорить иначе" - рассказывает Котийяр и продолжает: "Я сталкивалась с такими ситуациями, в которые не должна была попадать. И они случаются и в наши дни - просто есть больные мужчины, а порой и женщины, которые пользуются своим положением, влиянием и тем, что молодые актрисы и актёры очарованы профессией и окунаются в неё с головой и всей своей страстью, закрывая глаза на неправомерные действия". В Каннах Марион представила свой новый фильм "Маленькая девочка в голубом", в котором также затронута тема сексуального насилия.Котийяр не впервые высказывается в поддержку женщин - ранее она жёстко критиковала Вайнштейна и отказалась работать с режиссёром Вуди Алленом из-за обвинения в изнасиловании со стороны его падчерицы.