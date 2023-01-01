Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Ирина Дубцова рассказала, почему набрала вес

Сегодня, 16:49
Артистку расстроили слова о ее фигуре.

Ирина Дубцова рассказала, почему набрала вес
41-летняя Ирина Дубцова не скрывает, что несколько раз ложилась под нож пластического хирурга. Певица делала операцию на грудь и липосакцию. После в соцсетях она хвасталась стройной фигурой. Но недавно несколько СМИ написали о том, что она прибавила в весе. Эти слова очень расстроили Ирину, и она решила рассказать о причинах изменения ее внешнего вида.

Ирина Дубцова рассказала, почему набрала вес


"Я расстроилась. Я каждый день расстраиваюсь из-за прибавки в весе. Смотрю на себя и хочу быть такой, какой была еще год назад, а лучше, как два года назад", - призналась артистка.

← Ида Галич взяла паузу в отношениях с н...

Ключевые слова: julianews, Ирина Дубцова

Количество просмотров: 1 989
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ирина Дубцова перенесла операцию
Ирина Дубцова собирается сделать пластическую операцию
Певица Ирину Дубцова скорбит о смерти папы
Ирина Дубцова решилась на пластическую операцию
Марион Котийяр рассказала о домогательствах к начинающим звёздам в Голливуде Французская актриса подняла острую тему во время интервью в Каннах.
Ирина Дубцова рассказала, почему набрала вес Артистку расстроили слова о ее фигуре.
Ида Галич взяла паузу в отношениях с нынешним бойфрендом Блогер, а ныне ведущая собственного шоу на Youtube Ида Галич поделилась подробностями своей личной жизни. Имя избранника Ида не раскрывает, но говорит о том, что в данный момент её сердце свободно.
Анастасия Решетова прокомментировала слух о том, что стала любовницей мужа Алсу После расставания с Тимати, в Сети ходят слухи о том, что Анастасия Решетова решила ступить на "кривую дорожку" и не искать себе законного мужа, а стать любовницей богатого бизнесмена.
Леонид Якубович неожиданно появился на публике с сыном Мало кто знал о том, что у легендарного ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича есть сын.
Рита Дакота рассказала, как планирует отпраздновать свадьбу с Федором Белогаем Ранее певица говорила, что больше не выйдет замуж.
Джулианна Мур и Натали Портман оставили поклонников в восторге от своих образов на Каннском фестивале Воплощение красоты и элегантности.
В Париже скончался внебрачный сын Алена Делона Кристиана Аарона Булонь называли непризнанным сыном легендарного актёра.
Виктория Боня ответила на критику своего появления на Каннском фестивале Виктория не смогла молчать.
Ким Кардашьян рассказала, как справляется с воспитанием четверых детей Звезда призналась, что ей нелегко.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.