"Я расстроилась. Я каждый день расстраиваюсь из-за прибавки в весе. Смотрю на себя и хочу быть такой, какой была еще год назад, а лучше, как два года назад", - призналась артистка.
Ирина Дубцова рассказала, почему набрала вес
Сегодня, 16:49
Артистку расстроили слова о ее фигуре.
41-летняя Ирина Дубцова не скрывает, что несколько раз ложилась под нож пластического хирурга. Певица делала операцию на грудь и липосакцию. После в соцсетях она хвасталась стройной фигурой. Но недавно несколько СМИ написали о том, что она прибавила в весе. Эти слова очень расстроили Ирину, и она решила рассказать о причинах изменения ее внешнего вида.
"Я расстроилась. Я каждый день расстраиваюсь из-за прибавки в весе. Смотрю на себя и хочу быть такой, какой была еще год назад, а лучше, как два года назад", - призналась артистка.
"Я расстроилась. Я каждый день расстраиваюсь из-за прибавки в весе. Смотрю на себя и хочу быть такой, какой была еще год назад, а лучше, как два года назад", - призналась артистка.
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Ключевые слова: julianews, Ирина Дубцова
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Количество просмотров: 1 989
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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