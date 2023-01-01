Ирина Дубцова рассказала, почему набрала вес

41-летняя Ирина Дубцова не скрывает, что несколько раз ложилась под нож пластического хирурга. Певица делала операцию на грудь и липосакцию. После в соцсетях она хвасталась стройной фигурой. Но недавно несколько СМИ написали о том, что она прибавила в весе. Эти слова очень расстроили Ирину, и она решила рассказать о причинах изменения ее внешнего вида."Я расстроилась. Я каждый день расстраиваюсь из-за прибавки в весе. Смотрю на себя и хочу быть такой, какой была еще год назад, а лучше, как два года назад", - призналась артистка.