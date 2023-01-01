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Иван Жидков похвастался фигурой своей девушки, которая младше на 17 лет

Сегодня, 14:09
Соответствующие кадры появились в личном блоге актера.

Иван Жидков похвастался фигурой своей девушки, которая младше на 17 лет
39-летний актер театра и кино Иван Жидков разместил на странице в своих социальных сетях кадры с участием своей возлюбленной Марии, которая моложе его на семнадцать лет.

Иван Жидков похвастался фигурой своей девушки, которая младше на 17 лет


Артист показал подписчикам личного блога фигуру молодой избранницы. На размещенных кадрах Мария в белых штанах и завязанной на груди футболке позирует на камеру. Девушка с разных ракурсов демонстрировала свою талию, которая в обхвате составляет действительно не много - всего 53 сантиметра.

Иван Жидков похвастался фигурой своей девушки, которая младше на 17 лет


«Маруся, твою талию можно считать настоящей аномалией. Друзья, нет, фотошопом мы не балуемся»,- прокомментировал Жидков.

Про новый роман Иван рассказал фолловерам прошлым летом, опубликовав снимок с девушкой, который был сделан в гостиничном номере отеля.

Иван Жидков похвастался фигурой своей девушки, которая младше на 17 лет


По словам артиста, большая разница в возрасте их не смущает и уж тем более никак не влияет на отношения. В Сети многие раскритиковали Жидкова за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимание на подобные комментарии, как и его возлюбленная.

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Ключевые слова: Иван Жидков, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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