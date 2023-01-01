Иван Жидков похвастался фигурой своей девушки, которая младше на 17 лет

39-летний актер театра и кино Иван Жидков разместил на странице в своих социальных сетях кадры с участием своей возлюбленной Марии, которая моложе его на семнадцать лет.Артист показал подписчикам личного блога фигуру молодой избранницы. На размещенных кадрах Мария в белых штанах и завязанной на груди футболке позирует на камеру. Девушка с разных ракурсов демонстрировала свою талию, которая в обхвате составляет действительно не много - всего 53 сантиметра.«Маруся, твою талию можно считать настоящей аномалией. Друзья, нет, фотошопом мы не балуемся»,- прокомментировал Жидков.Про новый роман Иван рассказал фолловерам прошлым летом, опубликовав снимок с девушкой, который был сделан в гостиничном номере отеля.По словам артиста, большая разница в возрасте их не смущает и уж тем более никак не влияет на отношения. В Сети многие раскритиковали Жидкова за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимание на подобные комментарии, как и его возлюбленная.