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Анастасия Волочкова рассказала про натянутые отношения с 17-летней дочерью

Сегодня, 13:21
Ариадна не захотела видеть ее на последнем звонке.

Анастасия Волочкова рассказала про натянутые отношения с 17-летней дочерью
Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна, которой сейчас 17 лет, уже давно проживает с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным. Артистка уверена, что бывший избранник и его семья настраивает ребенка против нее.

Анастасия Волочкова рассказала про натянутые отношения с 17-летней дочерью


На днях любительница шпагата рассказала, что пропустила последний звонок дочери, а теперь ее отстраняют еще и от выпускного. Анастасия считает несправедливым то, что ее пытаются вычеркнуть из жизни Ариадны, так как именно она внесла существенный вклад в ее развитие.

«Я знаю, что Ариадну, к сожалению, настраивают против меня – со стороны моей мамы и со стороны ее отца, который до сих пор не может успокоиться. И они пытаются сделать все таким образом, чтобы меня на выпускном у дочери не было!» - рассказала Волочкова.

Анастасия Волочкова рассказала про натянутые отношения с 17-летней дочерью


В Сети активно обсуждают откровения балерины, а она сама решила прокомментировать сложившуюся ситуацию и дала интервью журналистами «Пятого канала».

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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