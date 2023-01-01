Анастасия Волочкова рассказала про натянутые отношения с 17-летней дочерью

Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна, которой сейчас 17 лет, уже давно проживает с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным. Артистка уверена, что бывший избранник и его семья настраивает ребенка против нее.На днях любительница шпагата рассказала, что пропустила последний звонок дочери, а теперь ее отстраняют еще и от выпускного. Анастасия считает несправедливым то, что ее пытаются вычеркнуть из жизни Ариадны, так как именно она внесла существенный вклад в ее развитие.«Я знаю, что Ариадну, к сожалению, настраивают против меня – со стороны моей мамы и со стороны ее отца, который до сих пор не может успокоиться. И они пытаются сделать все таким образом, чтобы меня на выпускном у дочери не было!» - рассказала Волочкова.В Сети активно обсуждают откровения балерины, а она сама решила прокомментировать сложившуюся ситуацию и дала интервью журналистами «Пятого канала».