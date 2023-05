Не стало Тины Тёрнер: путь звезды к славе через трудное детство и жестокость мужа

Певица, чей голос легко узнаваем с первых нот, а сумасшедшая энергетика и зажигательные танцы буквально взрывали сцену, умерла накануне в своём доме в Кюснахте, Швейцария. По сообщениям СМИ, она скончалась после продолжительной болезни - Тёрнер боролась с онкологией. В сообщении официального представителя Тины сказано, что с её уходом мир потерял настоящую легенду музыки: "Своей музыкальностью и безграничной жаждой жизни она завоевала любовь и признание миллионов поклонников по всему миру, вдохновила будущих звезд".Тина Тёрнер, настоящее имя которой Анна Мэй Буллок, родилась в США, но считалась не только американской, но и швейцарской исполнительницей. Её детство прошло на ферме, где она с раннего возраста вместе с сёстрами собирала хлопок, а также посещала церковный хор, где фактически и начался её путь к музыке. Отец Тины бил её мать, и однажды она просто сбежала из дома, бросив детей. Затем они отправились жить к бабушке, но в 16 лет будущей певице удалось переехать к матери. В 18 лет она встретила в ночном клубе музыканта Айка Тёрнера и попросила разрешения петь в его группе Kings of Rhythm. Чуть позже Тина закрутила роман с саксофонистом Kings Рэймондом Хиллом - в 1958 году она родила от него сына Крэйга, но Хилл разорвал с ней отношения до появления ребёнка.В 1960 году Тина записала свой первый хит "A Fool in Love" при поддержке Айка, в то же время у них начался роман. В 1961 году родился их единственный совместный ребёнок Рональд, спустя ещё год пара поженилась.Интересно, что по словам самого Айка, он был женат не менее 14 раз - всё из-за буйного характера и увлечения наркотиками. Он сделал Тёрнер звездой, но потребовал за это высокую цену - певица почти стала его собственностью: он постоянно бил её, плескал в лицо горячим кофе, отбирал дорогие украшения, а однажды и вовсе сломал ей челюсть. Звезда была практически сломлена морально и физически, начала ненавидеть музыку и хотела покончить с собой. Тем не менее сила воли взяла верх и Тина всё же ушла от Айка, правда только в 1976 году, сам развод произошёл два года спустя.Невероятное возращение на сцену случилось в 1984 году - тогда Тина записала один из своих главных хитов "What’s Love Got to Do With It?" и выпустила альбом. Через 4 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса - на её концерт в Бразилии пришли почти 190 тысяч зрителей. В 1989 году на весь мир прогремела композиция Simply The Best. Тина выпустила 9 студийных альбомов, получила восемь премий "Грэмми" и множество других наград, записала хитовые дуэты с популярными артистами. Её карьера закончилась в 2009-м большими мировыми гастролями.В 1986 году она познакомилась со вторым мужем, продюсером Эрвином Бахом - их свадьба состоялась спустя 27 лет совместной жизни, в 2013 году.Через месяц после заключения брака Тина пережила инсульт и училась ходить заново. В 2016 году у неё нашли рак кишечника. Из-за неправильно подобранных лекарств затем развилась почечная недостаточность и ей потребовалась пересадка - свою почку пожертвовал Эрвин. В 2018-м Тёрнер ждал ещё один удар судьбы - её старший сын Крэйг застрелился в возрасте 59 лет. В декабре прошлого года от многочисленных болезней умер второй сын Рональд - ему было 62.