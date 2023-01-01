Жена Дмитрия Диброва вместе с богатыми подругами уехала из Москвы

Супруга Дмитрия Диброва улетела на Алтай в компании женщин из клуба богатых жен.На странице своего блога 33-летняя модель сообщила, что оставила мужа в Москве и отправилась в увлекательное путешествие, которое должно ознаменовать новый этап в ее жизни.А пару дней назад Полина уже начала делиться с подписчиками первыми впечатлениями от поездки. По словам Дибровой, Алтай встретил компанию женщин холодами. А поскольку группа ночевала в палатках на берегу озера, то низкая температура воздуха оказалась не очень по душе. Тем более, Полина и ее богатые подруги точно к такому не привыкли.«Но красота впечатляет. Долгое время здесь держалась аномальная жара, Катунь вышла из берегов, район Телецкого озера затопило. Организаторы срочно меняли программу тура, но все складывается очень хорошо. Чувствую себя на 18 лет здесь. Интересно, а выгляжу на сколько?» — обратилась жена Дмитрия Диброва к подписчикам.Стоит отметить, что ранее Полина очень сильно переживала из-за увольнения мужа из шоу «Кто хочет стать миллионером?». Женщина волновалась, что единственный кормилец не сможет продолжать поддерживать привычный уровень жизни. Но, видимо, молодой жене больше не о чем беспокоиться, ведь у Дмитрия появился другой проект под названием «Сессия».