Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети

В этих работах Елены Галицыной Волочкова предстает в образе, который сочетает, казалось бы, несочетаемое – Анастасия в белом воздушном платье и ажурных перчатках, винтажной солдатской шинели и милицейской фуражке эпохи СССР.
Получившийся яркий и незабываемый образ был прокомментирован создателем "Бахчисарайских гвоздик" Дариной Алексеевой так: "Мамышев-Монро прекрасен".
Это сравнение с одним из культовых художников современности, который своими перфомансами опередил время, явно станет отличной мотивацией для Елены Галицыной продолжить творческий поиск.
Появление кадров с фотосессии рядом с Красной площадью во влиятельном арт-сообществе в столь лестном для фотохудожницы контексте должно придать сил для движения вперед.