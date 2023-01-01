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Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети

Сегодня, 22:42
Фотохудожница Елена Галицына, получившая известность после цикла портретов десятков российских знаменитостей, среди которых такие легенды как Михаил Боярский, Ирина Алферова и Ирина Хакамада, снова удивляет творческое сообщество своими смелыми работами.

Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети
Паблик "Бахчисарайские гвоздики", который известен каждому ценителю авангарда и концептуального искусства, отметил работу Елены. Серия портретов Анастасии Волочковой, которые были сделаны неподалеку от московского Кремля, была опубликована в этом арт-канале, примечательном своим превосходным чувством вкуса.

Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети


Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети


В этих работах Елены Галицыной Волочкова предстает в образе, который сочетает, казалось бы, несочетаемое – Анастасия в белом воздушном платье и ажурных перчатках, винтажной солдатской шинели и милицейской фуражке эпохи СССР.

Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети


Получившийся яркий и незабываемый образ был прокомментирован создателем "Бахчисарайских гвоздик" Дариной Алексеевой так: "Мамышев-Монро прекрасен".

Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети


Это сравнение с одним из культовых художников современности, который своими перфомансами опередил время, явно станет отличной мотивацией для Елены Галицыной продолжить творческий поиск.

Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети


Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети


Появление кадров с фотосессии рядом с Красной площадью во влиятельном арт-сообществе в столь лестном для фотохудожницы контексте должно придать сил для движения вперед.

Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети

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Ключевые слова: Елена Галицына, Анастасия Волочкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Елена Галицына

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Фотосессия Анастасии Волочковой авторства Елены Галицыной произвела фурор в Сети Фотохудожница Елена Галицына, получившая известность после цикла портретов десятков российских знаменитостей, среди которых такие легенды как Михаил Боярский, Ирина Алферова и Ирина Хакамада, снова удивляет творческое сообщество своими смелыми работами.
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