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Сара Джессика Паркер раскритиковала сериал «Секс в большом городе»

Сегодня, 03:22
Популярная актриса фактически открестилась от собственной роли в новом интервью для издания The New Yorker.

Сара Джессика Паркер раскритиковала сериал «Секс в большом городе»
Сериал "Секс в большом городе" состоял из шести сезонов, которые выходили на экраны с 1998-го по 2004 год. Комедийно-драматическое творение от канала HBO почти сразу культовым - историю о четырёх подругах в исполнении Сары Джессики Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтии Никсон полюбили зрители во всём мире. Героиня Паркер Кэрри Брэдшоу и вовсе стала образцом для подражания в моде, саму Джессику также стали называть иконой стиля.

Сара Джессика Паркер раскритиковала сериал «Секс в большом городе»


Сара Джессика Паркер раскритиковала сериал «Секс в большом городе»


Актриса была не против, даже наоборот - она поддерживала и продвигала образ жизни Кэрри и её подружек, заработав на этом неплохой доход. Она создала собственную коллекцию обуви - в основном там представлены туфли, бесчисленные пары которых так любила Брэдшоу - маленький обувной бутик до сих пор работает на Манхэттене. В конце концов, именно эта роль сделала актрису по-настоящему знаменитой.

Сара Джессика Паркер раскритиковала сериал «Секс в большом городе»


Но, как выяснилось из свежего интервью, всё это время Сара Джессика Паркер не была полностью искренней со зрителями и поклонниками, ведь она считает поведение своей героини аморальным и никогда не повторила бы его в реальной жизни: "Моя героиня и её подруги в кадре обсуждали всевозможные непристойности - от вкуса спермы до различных извращений в сексе, постоянно пили и курили. Такое поведение абсолютно разнится с моей жизнью - это просто пошлость. Я даже коктейль "Космополитен" не пробовала. Никогда в жизни не делала и не стану делать то, чем они занимались" - говорит Паркер.

Сара Джессика Паркер раскритиковала сериал «Секс в большом городе»


Тем не менее 58-летняя актриса признаёт, что у неё и Кэрри Брэдшоу есть общая черта - это жизнерадостность, которая помогает ей в повседневной жизни.

Сара Джессика Паркер раскритиковала сериал «Секс в большом городе»

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Ключевые слова: Сара Джессика Паркер, сериал, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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