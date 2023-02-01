Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Новая девушка экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы оставила его одного

Сегодня, 13:49
На днях стало известно, что экс-участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы расстался со своей девушкой.

Новая девушка экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы оставила его одного
Правда, ненадолго. Татьяна Мусульбес покинула столицу, чтобы встретиться с родными в Одессе.

Девушка часто общается с подписчиками личного блога и выкладывает все, что с ней происходит. Поэтому собранный пару дней назад чемодан озадачил поклонников. Но интрига была недолгой. Немногим позже Татьяна выложила снимок, на котором запечатлела себя с семьей.

Новая девушка экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы оставила его одного


Мусульбес рассказала, что времяпрепровождение в кругу родных вызывает у нее неподдельные эмоции.

«Мне так хорошо, словами не передать», - написала Татьяна.

Роман Капаклы позже написал на своей странице в социальных сетях, что они расстались всего на пару недель, после чего намерены воссоединиться.

Новая девушка экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы оставила его одного

← Актриса Анна Цуканова-Котт восхитила ...

Ключевые слова: Роман Капаклы, Татьяна Мусульбес, olganews

Количество просмотров: 819
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Татьяна Мусульбес получает проклятия из-за отношений с женатым Романом Капаклы
Любовница Романа Капаклы Татьяна Мусульбес рассказала, что он запрещает ей делать
Мать Марины Африкантовой устроила распродажу вещей «красномордого» Романа Капаклы
Тата Блюменкранц высказалась о романе Капаклы с Мусульбес
Нонна Гришаева нежно поздравила дочь с днем рождения и опубликовала с ней фото 51-летняя актриса Нонна Гришаева является матерью двоих детей.
Суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста Сегодня состоялось слушание по делу Елены Блиновской.
Журналистка Лаура Джугелия стала мамой в свой день рождения 18 июня основательница портала Peopletalk и звездный интервьюер Лаура Джугелия отметила день рождения, и не только свой.
Новая девушка экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы оставила его одного На днях стало известно, что экс-участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы расстался со своей девушкой.
Актриса Анна Цуканова-Котт восхитила поклонников новыми снимками 34-летняя Анна Цуканова-Котт уже давно оставила в прошлом образ смешной девчонки из «Ералаша».
"Динамика положительная": Татьяна Навка рассказала, как проходит реабилитация Романа Костомарова Ближайшие месяцы Роману Костомарову предстоит провести в больнице.
Ефим Шифрин впервые показал свою рыжеволосую внучку 67-летний юморист Ефим Шифрин был женат лишь однажды.
В Сети появились первые фотографии Брюса Уиллиса с внучкой Румер назвала малышку Луэтта Исли.
Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы 41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на ежегодной церковной службе, которая посвящена дню Ордена Подвязки.
Перебравшийся в США Никита Пресняков пожаловался на бессонные ночи и стресс В последнее время все внимание общественности приковано к семейству Примадонны Аллы Пугачевой.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.