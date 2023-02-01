Новая девушка экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы оставила его одного

Правда, ненадолго. Татьяна Мусульбес покинула столицу, чтобы встретиться с родными в Одессе.Девушка часто общается с подписчиками личного блога и выкладывает все, что с ней происходит. Поэтому собранный пару дней назад чемодан озадачил поклонников. Но интрига была недолгой. Немногим позже Татьяна выложила снимок, на котором запечатлела себя с семьей.Мусульбес рассказала, что времяпрепровождение в кругу родных вызывает у нее неподдельные эмоции.«Мне так хорошо, словами не передать», - написала Татьяна.Роман Капаклы позже написал на своей странице в социальных сетях, что они расстались всего на пару недель, после чего намерены воссоединиться.