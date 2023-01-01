Журналистка Лаура Джугелия стала мамой в свой день рождения

Журналистка родила дочку. О радостном событии она сообщила на странице своего блога.Лаура вышла на связь в социальных сетях и опубликовала первое фото с новорожденной малышкой и мужем Михаилом Юрчуком.«Доченька. Мамин подарок ко дню рождения», — подписала публикацию журналистка.С радостным событием ее поспешили поздравить коллеги, близкие друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса, среди которых отметился Влад Топалов, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Надежда Стрелец, Ольга Бузова и другие.Лаура Джугелия наиболее известна по интервью со звездами на YouTube-канале FAMETIME TV. Журналистка и ее супруг Михаил поженились в 2014 году. Первый сын Аарон появился на свет в 2018 году, а второй - в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса.