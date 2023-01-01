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Журналистка Лаура Джугелия стала мамой в свой день рождения

Сегодня, 14:27
18 июня основательница портала Peopletalk и звездный интервьюер Лаура Джугелия отметила день рождения, и не только свой.

Журналистка Лаура Джугелия стала мамой в свой день рождения
Журналистка родила дочку. О радостном событии она сообщила на странице своего блога.

Лаура вышла на связь в социальных сетях и опубликовала первое фото с новорожденной малышкой и мужем Михаилом Юрчуком.

Журналистка Лаура Джугелия стала мамой в свой день рождения


«Доченька. Мамин подарок ко дню рождения», — подписала публикацию журналистка.

С радостным событием ее поспешили поздравить коллеги, близкие друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса, среди которых отметился Влад Топалов, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Надежда Стрелец, Ольга Бузова и другие.

Лаура Джугелия наиболее известна по интервью со звездами на YouTube-канале FAMETIME TV. Журналистка и ее супруг Михаил поженились в 2014 году. Первый сын Аарон появился на свет в 2018 году, а второй - в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса.

Журналистка Лаура Джугелия стала мамой в свой день рождения

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Ключевые слова: Лаура Джугелия, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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