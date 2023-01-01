А пока у Эммы довольно много свободного времени, она участвует в различных фотосессиях и модных кампаниях. На днях на личной страничке Уотсон в соцсети появились кадры из съёмки для Prada Beauty - на них звезда позирует с доской для сёрфинга в стильном гидрокостюме, демонстрируя стройную фигуру. Актриса начала сотрудничать с брендом летом прошлого года.
Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в «сёрферской» фотосессии
Вчера, 22:59
Британская звезда "Гарри Поттера" блистает в кадре для Prada Beauty.
33-летняя Эмма Уотсон уже почти пять лет не снимается в кино. Около месяца назад в интервью она призналась, что причиной такого решения стала депрессия: "Я на съёмочной площадке с 11 лет. В какой-то момент я осознала, что не чувствую себя счастливой, вокруг меня словно клетка. Я не могла полностью посвятить себя ролям, я думала совершенно о другом и не могла сконцентрироваться". Перерыв пошёл актрисе на пользу - она вновь обрела уверенность в себе и готова вернуться в кино уже в следующем году.
А пока у Эммы довольно много свободного времени, она участвует в различных фотосессиях и модных кампаниях. На днях на личной страничке Уотсон в соцсети появились кадры из съёмки для Prada Beauty - на них звезда позирует с доской для сёрфинга в стильном гидрокостюме, демонстрируя стройную фигуру. Актриса начала сотрудничать с брендом летом прошлого года.
А пока у Эммы довольно много свободного времени, она участвует в различных фотосессиях и модных кампаниях. На днях на личной страничке Уотсон в соцсети появились кадры из съёмки для Prada Beauty - на них звезда позирует с доской для сёрфинга в стильном гидрокостюме, демонстрируя стройную фигуру. Актриса начала сотрудничать с брендом летом прошлого года.
← Виктория Дайнеко рассказала о проблем...
Ключевые слова: Эмма Уотсон, natalinews
Количество просмотров: 689
Количество просмотров: 689
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети, Prada Beauty
Поделись с друзьями:
Автор фото: соцсети, Prada Beauty
Поделись с друзьями:
Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в «сёрферской» фотосессии Британская звезда "Гарри Поттера" блистает в кадре для Prada Beauty.
Виктория Дайнеко рассказала о проблемах со здоровьем Виктория Дайнеко довольно часто выбирает наряды, демонстрирующие ее фигуру.
"Еще до брака": Тигран Салибеков признался, что поднимал руку на Юлию Салибекову Тигран и Юлия Салибековы развелись два года назад, но скандалы между ними не утихают до сих пор.
Нонна Гришаева нежно поздравила дочь с днем рождения и опубликовала с ней фото 51-летняя актриса Нонна Гришаева является матерью двоих детей.
Суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста Сегодня состоялось слушание по делу Елены Блиновской.
Журналистка Лаура Джугелия стала мамой в свой день рождения 18 июня основательница портала Peopletalk и звездный интервьюер Лаура Джугелия отметила день рождения, и не только свой.
Новая девушка экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы оставила его одного На днях стало известно, что экс-участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы расстался со своей девушкой.
Актриса Анна Цуканова-Котт восхитила поклонников новыми снимками 34-летняя Анна Цуканова-Котт уже давно оставила в прошлом образ смешной девчонки из «Ералаша».
"Динамика положительная": Татьяна Навка рассказала, как проходит реабилитация Романа Костомарова Ближайшие месяцы Роману Костомарову предстоит провести в больнице.