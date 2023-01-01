Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в «сёрферской» фотосессии

33-летняя Эмма Уотсон уже почти пять лет не снимается в кино. Около месяца назад в интервью она призналась, что причиной такого решения стала депрессия: "Я на съёмочной площадке с 11 лет. В какой-то момент я осознала, что не чувствую себя счастливой, вокруг меня словно клетка. Я не могла полностью посвятить себя ролям, я думала совершенно о другом и не могла сконцентрироваться". Перерыв пошёл актрисе на пользу - она вновь обрела уверенность в себе и готова вернуться в кино уже в следующем году.А пока у Эммы довольно много свободного времени, она участвует в различных фотосессиях и модных кампаниях. На днях на личной страничке Уотсон в соцсети появились кадры из съёмки для Prada Beauty - на них звезда позирует с доской для сёрфинга в стильном гидрокостюме, демонстрируя стройную фигуру. Актриса начала сотрудничать с брендом летом прошлого года.