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Виктория Дайнеко рассказала о проблемах со здоровьем

Сегодня, 19:47
Виктория Дайнеко довольно часто выбирает наряды, демонстрирующие ее фигуру.

Виктория Дайнеко рассказала о проблемах со здоровьем
Недавно певица поделилась снимками с пляжа, где предстала в купальнике с анималистичным принтом. А теперь она призналась, что периодически получает поздравления с беременностью. Но на самом деле, Виктория не в положении, и эти домыслы ее очень расстраивают, так как причина небольшого животика в болезни.

Виктория Дайнеко рассказала о проблемах со здоровьем


"Друзья, давайте раз и навсегда расставим все точки над i. Уже как десять лет меня периодически называют беременной, то в комментариях, то журналисты. Уже как 10 лет я переживаю аутоиммунную проблему, и это способствует отекам в районе живота и сложностям со спортом, часто занятия провоцируют обострения. Да, мой живот часто выглядит месяц на 4-5-й, я мало что могу с этим поделать", - заявила Дайнеко.

Виктория Дайнеко рассказала о проблемах со здоровьем


Недавно другая участница "Фабрики звезд" сообщила, что набрала вес из-за похожей проблемы. Ирина Дубцова пожаловалась, что ей пришлось принимать гормональные препараты из-за аутоиммунной болезни.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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