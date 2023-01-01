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Наоми Уоттс сделала неожиданное признание в новом интервью

Сегодня, 00:59
Голливудская актриса появилась на обложке июльского номера журнала Hello.

Наоми Уоттс сделала неожиданное признание в новом интервью
В интервью для издания 54-летняя Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в очень раннем возрасте - ей было всего 36 лет. Звезда рассказывает, что больше всего её пугало отсутствие информации по этому поводу: "Сейчас это состояние изучено очень хорошо, но раньше с этим возникали трудности, менопауза словно была запретной темой. Переживать всё это было сложно, особенно в таком возрасте. Казалось, что я теряю контроль над собой, меня мучили мигрени, ночная потливость и внезапные перепады настроения".

Наоми Уоттс сделала неожиданное признание в новом интервью


Наоми Уоттс сделала неожиданное признание в новом интервью


Собственные переживания и полученный опыт подтолкнули Наоми к сотрудничеству с организацией Menopause Mandate, помогающую женщинам в США как можно легче пройти этот непростой этап жизни. "Главное в это время - не молчать. Честно рассказывайте своим близким о том, что с вами происходит, вы будете больше доверять друг другу". Также актриса советует не бояться новых отношений в зрелом возрасте. У Наоми есть двое сыновей от романа с актёром Ливом Шрайбером.

Наоми Уоттс сделала неожиданное признание в новом интервью


Наоми Уоттс сделала неожиданное признание в новом интервью

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Ключевые слова: Наоми Уоттс, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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