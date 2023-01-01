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Инстасамка похвасталась подарком от мужа

Вчера, 18:02
23-летняя Инстасамка или же Дарья Зотеева замужем за рэпером Егором Еропкиным, называющим себя Moneyken.

Инстасамка похвасталась подарком от мужа
Сегодня она похвасталась подарком от любимого. Он подарил ей автомобиль стоимость 30 миллионов рублей. А именно "Мерседес" V-класса. В салоне есть телевизор, к которому можно подключить приставку и кресло с функцией массажа.

Инстасамка похвасталась подарком от мужа


"Муж купил", - написала Дарья и поделилась снимками из нового авто.

Инстасамка похвасталась подарком от мужа


К слову, недавно ее карьера была на грани краха. После этого она выступила с заявлением, что она изменилась и не пропагандирует свободную любовь и запрещенные вещества. А из ее песен исчезла нецензурная лексика.

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Ключевые слова: julianews, Инстасамка

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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