Инстасамка похвасталась подарком от мужа

Сегодня она похвасталась подарком от любимого. Он подарил ей автомобиль стоимость 30 миллионов рублей. А именно "Мерседес" V-класса. В салоне есть телевизор, к которому можно подключить приставку и кресло с функцией массажа."Муж купил", - написала Дарья и поделилась снимками из нового авто.К слову, недавно ее карьера была на грани краха. После этого она выступила с заявлением, что она изменилась и не пропагандирует свободную любовь и запрещенные вещества. А из ее песен исчезла нецензурная лексика.