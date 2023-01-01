41-летняя Татьяна Арнтгольц поделилась редким фото с сестрой Ольгой

Однако вчера у подписчиков Татьяны появилась такая возможность. Актриса поделилась редким снимком со своей копией.Вообще, артистки очень дружны. Они регулярно общаются и стараются проводить как можно больше свободного времени друг с другом.И накануне Татьяна и Ольга вновь увиделись и решили запечатлеть этот момент на фотографии, которая появилась на странице в социальных сетях одной из них. Татьяна не стала подписывать снимок, ограничившись лишь смайликом в виде сердечка.В комментариях подписчики Татьяны пришли в восторг от ее редкого фото с Ольгой и принялись гадать, кто есть кто. Хоть сестры и являются близняшками, но различия между ними есть, и чтобы это понять, достаточно посмотреть фильмы с ними. Большинство фолловеров угадало, что Ольга одета в белую толстовку, а Татьяна – в ярко-зеленую.