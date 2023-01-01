Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

39-летняя супруга Андрея Макаревича* показала их подросшего сына

Сегодня, 11:15
69-летний лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в прошлом году стал отцом в четвертый раз.

39-летняя супруга Андрея Макаревича* показала их подросшего сына
Сына Эйтана ему родила жена-израильтянка Эйлат Кляйн. Накануне женщина решила поделиться с подписчиками своего блога новыми снимками с подросшим ребенком.

Супруга музыканта запечатлела малыша во время прогулки на детской площадке и опубликовала серию фотографий с ним.

39-летняя супруга Андрея Макаревича* показала их подросшего сына


«Как же быстро растет! С каждым днем с Эйтаном все интереснее и интереснее. Он уже практически человек», — написала Эйнат.

39-летняя супруга Андрея Макаревича* показала их подросшего сына


Подписчики Кляйн оставили под постом множество комментариев. Кто-то отметил, как сильно подрос ребенок, а некоторые посчитали, что называть сына «почти человеком» немного неуместно.

Напомним, Андрей Макаревич* женился на Эйнат Кляйн в конце 2019 года. 30 марта 2022-го в Тель-Авиве у супругов родился сын. Родители малыша решили, что российского гражданства у Эйтана не будет, однако они планируют растить его в условиях двуязычного пространства.

39-летняя супруга Андрея Макаревича* показала их подросшего сына

← 40-летняя Наталья Рудова выложила очер...

Ключевые слова: Эйлат Кляйн, Андрей Макаревич, olganews

Количество просмотров: 715
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Супруга Андрея Макаревича заявила, что у их сына не будет российского гражданства
Андрей Макаревич снова стал отцом
Супруга Андрея Макаревич ждет ребенка
Новая жена Андрея Макаревича рассказала историю их знакомства
45-летняя актриса Екатерина Климова поделилась редкими фото с матерью Актриса очень близка со своей семьей.
Питу Дэвидсону назначили исправительные работы В марте этого года бывший бойфренд Ким Кардашьян нарушил правила дорожного движения и попал в ДТП.
Светлана Пермякова показала подросшую дочь в день ее рождения 51-летняя актриса Светлана Пермякова, наиболее известная как Люба из сериала «Интерны» недавно отпраздновала день рождения своей дочки.
Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями переедания 43-летняя певица Анна Семенович делает все возможное, чтобы оставаться красивой.
Лариса Гузеева поделилась новым снимком дочери и порассуждала о материнстве 64-летняя телеведущая Лариса Гузеева сейчас путешествует по Европе.
Юлия Королева не будет запрещать Гуфу общаться с дочкой после развода Недавно Юлия Королева приняла решение развестись с Гуфом.
Ольга Бузова заявила, что у нее нет задолженности по налогам В последнее время налоговая плотно взялась за блогеров и артистов.
Анастасия Костенко прокомментировала развод с Дмитрием Тарасовым Недавно 36-летний футболист Дмитрий Тарасов побывал в гостях «Коммент.Шоу».
41-летняя Татьяна Арнтгольц поделилась редким фото с сестрой Ольгой Застать вместе 41-летних сестер Арнтгольц - большая редкость.
39-летняя супруга Андрея Макаревича* показала их подросшего сына 69-летний лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в прошлом году стал отцом в четвертый раз.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.