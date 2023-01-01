39-летняя супруга Андрея Макаревича* показала их подросшего сына

Сына Эйтана ему родила жена-израильтянка Эйлат Кляйн. Накануне женщина решила поделиться с подписчиками своего блога новыми снимками с подросшим ребенком.Супруга музыканта запечатлела малыша во время прогулки на детской площадке и опубликовала серию фотографий с ним.«Как же быстро растет! С каждым днем с Эйтаном все интереснее и интереснее. Он уже практически человек», — написала Эйнат.Подписчики Кляйн оставили под постом множество комментариев. Кто-то отметил, как сильно подрос ребенок, а некоторые посчитали, что называть сына «почти человеком» немного неуместно.Напомним, Андрей Макаревич* женился на Эйнат Кляйн в конце 2019 года. 30 марта 2022-го в Тель-Авиве у супругов родился сын. Родители малыша решили, что российского гражданства у Эйтана не будет, однако они планируют растить его в условиях двуязычного пространства.