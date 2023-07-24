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Ольга Бузова заявила, что у нее нет задолженности по налогам

Сегодня, 12:33
В последнее время налоговая плотно взялась за блогеров и артистов.

Ольга Бузова заявила, что у нее нет задолженности по налогам
Тут же поползли слухи о том, что некоторые знаменитости задолжали государству. В их списке оказалась и Ольга Бузова. Появились слухи о том, что ведущая не заплатила 192 тысячи рублей. Эти обвинения ей не понравились, и она решила защитить свою честь.

Ольга Бузова заявила, что у нее нет задолженности по налогам


"Я никому ничего не должна. Я плачу исправно налоги. У меня одно ИП. В этом году налоговая запрашивала определенные документы по сверке, мы им предоставили всё, что нужно было. Ко мне нет вопросов у налоговой. Очередей фейк про мой долг в 192 тысячи рублей опубликовал какой-то лживый телеграм-канал. Специально запросила бумагу из налоговой об отсутствии у меня задолженности. Она от 24.07.2023 года. У меня все оплачено", - высказалась Бузова.

Стоит отметить, что бизнес Ольги идет не очень. Ее рестораны терпели убытки, а футболки покупают не охотно. По некоторым данным, она потеряла 20 миллионов рублей.

Ольга Бузова заявила, что у нее нет задолженности по налогам

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Ключевые слова: julianews, Ольга Бузова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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