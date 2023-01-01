В настоящее время пара вместе с детьми, 2-летней Лилибет и 4-летним Арчи, проживают в Монтесито, Калифорния. Однако на днях американские издания сообщили, что Меган и Гарри планируют переезд в Малибу. Объясняется это тем, что нынешний особняк, купленный парой за почти 21 миллион долларов, находится слишком далеко от города. В Малибу пара уже дважды проводила летние каникулы и была очарована этим местом, к тому же, в детстве Меган часто посещала этот город. Роскошная вилла в Монтесито, вероятно, может быть выставлена на продажу, если переезд всё же состоится.
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри готовятся к переезду
Сегодня, 17:41
Несмотря на слухи о расставании, знаменитая пара, похоже, нашла себе новое место жительства.
Герцог и герцогиня Сассекские переживают не лучшие времена. Триумфально перебравшись три года назад из Великобритании сначала в Канаду, затем в США, они смогли довольно успешно монетизировать нахлынувшую популярность на фоне отказа от королевских обязанностей и постоянных скандалов с другими членами семьи. Тогда у Меган и Гарри было множество интервью, фотосессий, участий в различных телешоу. Были планы работать в Голливуде и сотрудничество со стриминговыми сервисами, но большинство из них так и не воплотились в реальность.
В настоящее время пара вместе с детьми, 2-летней Лилибет и 4-летним Арчи, проживают в Монтесито, Калифорния. Однако на днях американские издания сообщили, что Меган и Гарри планируют переезд в Малибу. Объясняется это тем, что нынешний особняк, купленный парой за почти 21 миллион долларов, находится слишком далеко от города. В Малибу пара уже дважды проводила летние каникулы и была очарована этим местом, к тому же, в детстве Меган часто посещала этот город. Роскошная вилла в Монтесито, вероятно, может быть выставлена на продажу, если переезд всё же состоится.
В настоящее время пара вместе с детьми, 2-летней Лилибет и 4-летним Арчи, проживают в Монтесито, Калифорния. Однако на днях американские издания сообщили, что Меган и Гарри планируют переезд в Малибу. Объясняется это тем, что нынешний особняк, купленный парой за почти 21 миллион долларов, находится слишком далеко от города. В Малибу пара уже дважды проводила летние каникулы и была очарована этим местом, к тому же, в детстве Меган часто посещала этот город. Роскошная вилла в Монтесито, вероятно, может быть выставлена на продажу, если переезд всё же состоится.
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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри, natalinews
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Количество просмотров: 962
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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