Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла подробности зачатия близнецов от Мондезира Свет-Амура

Сегодня, 10:27
36-летняя звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассталась с отцом своих детей Мондезиром Свет-Амуром весной этого года.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла подробности зачатия близнецов от Мондезира Свет-Амура
Накануне выпускница скандального реалити-шоу решила поделиться с подписчиками своего блога некоторыми личными моментами и вспомнила о том, при каких обстоятельствах некогда возлюбленные зачали близнецов.

Как оказалось, все произошло в январе 2022 года. Тогда Юлия и Мондезир серьезно поссорились, и девушка, решив отвлечься, улетела с подругами в Египет, чтобы хорошенько повеселиться.

«Отдохнули мы с девчонками отлично, я, кажется, выпила там коктейлей больше, чем за всю свою жизнь», — начала свой рассказ блогерша.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла подробности зачатия близнецов от Мондезира Свет-Амура


После поездки Ефременкова и Свет-Амур решили встретиться, чтобы серьезно поговорить. Мужчина тогда заявлял, что вернется на «Дом-2» если возлюбленная с ним не помирится. Позже ссора переросла во что-то большее.

«Перед его уходом на "Дом-2" всё и случилось — на полу (простите за подробности) в новой квартире, где мы сейчас живем. На тот момент у нас даже кровати не было!» — разоткровенничалась девушка.

Мондезир все же ушел на проект, однако пробыл там недолго. Вскоре возлюбленные сошлись, а уже после узнали о пополнении.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла подробности зачатия близнецов от Мондезира Свет-Амура

← 27-летняя актриса Ангелина Стречина пе...

Ключевые слова: Юлия Ефременкова, Мондезир Свет-Амур, olganews

Количество просмотров: 923
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о переживаниях по поводу сыновей
Юлия Ефременкова вспомнила день, когда Мондезир сделал ей предложение
Юлия Ефременкова запретила Мондезиру видеться с близнецами, имена которых недавно стали известны
Юлия Ефременкова показала первые фото животика после рождения близнецов
25-летняя участница реалити «Выжить в Дубае» рассказала про отношения с Тимуром Батрутдиновым На телеканале ТНТ продолжается показ шоу «Выжить в Дубае».
Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику Долгое время Кайли Дженнер уверяла, что не ложилась под нож хирурга, хоть изменения в ее внешности были очевидны.
Ирина Салтыкова выложила архивное фото с бывшим мужем в начале их романа 57-летняя певица Ирина Салтыкова опубликовала на странице своего блога неожиданное фото.
Умерла певица Шинейд О'Коннор Вчера в возрасте 56 лет скончалась ирландская певица Шинейд О'Коннор.
46-летний фигурист Роман Костомаров выложил кадры встречи своих детей в аэропорту Последние несколько месяцев о 46-летнем олимпийском чемпионе Романе Костомарове появлялись лишь тревожные новости.
Рената Литвинова нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения 56-летняя актриса Рената Литвинова не так часто публикует фото своей дочери в социальных сетях.
Регина Тодоренко переоделась в куклу Барби и залезла в холодильник 33-летняя телеведущая Регина Тодоренко любит удивлять подписчиков своего блога.
Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк Не так давно стало известно о новом романе супермодели Ирины Шейк.
Жена Аскольда Запашного призналась, что в тайне от мужа сменила фамилию Артист цирка Аскольд Запашный и его супруга Элен Райхлин стали гостями на YouTube-шоу «Семейный вопрос».
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла подробности зачатия близнецов от Мондезира Свет-Амура 36-летняя звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассталась с отцом своих детей Мондезиром Свет-Амуром весной этого года.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.