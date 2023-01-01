Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла подробности зачатия близнецов от Мондезира Свет-Амура

Как оказалось, все произошло в январе 2022 года. Тогда Юлия и Мондезир серьезно поссорились, и девушка, решив отвлечься, улетела с подругами в Египет, чтобы хорошенько повеселиться.
«Отдохнули мы с девчонками отлично, я, кажется, выпила там коктейлей больше, чем за всю свою жизнь», — начала свой рассказ блогерша.
После поездки Ефременкова и Свет-Амур решили встретиться, чтобы серьезно поговорить. Мужчина тогда заявлял, что вернется на «Дом-2» если возлюбленная с ним не помирится. Позже ссора переросла во что-то большее.
«Перед его уходом на "Дом-2" всё и случилось — на полу (простите за подробности) в новой квартире, где мы сейчас живем. На тот момент у нас даже кровати не было!» — разоткровенничалась девушка.
Мондезир все же ушел на проект, однако пробыл там недолго. Вскоре возлюбленные сошлись, а уже после узнали о пополнении.