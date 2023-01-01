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Агата Муцениеце отправилась в Италию, оставив детей на бывшего мужа Павла Прилучного

Сегодня, 12:26
Пару дней назад актер Павел Прилучный вместе с новой женой Зепюр Брутян и детьми от Агаты Муцениеце отправился в отпуск.

Агата Муцениеце отправилась в Италию, оставив детей на бывшего мужа Павла Прилучного
Экс-жена «Мажора» решила использовать временное одиночество в своих целях и тоже уехала отдыхать.

Звезда сериала «Закрытая школа» пережила 13-часовой перелет и наконец-то добралась до солнечной Италии. Агата арендовала виллу и уже успела сделать фото в купальнике.

Агата Муцениеце отправилась в Италию, оставив детей на бывшего мужа Павла Прилучного


«Ну что, ребят, моя очередь бесить вас сторьками. Моя прекрасная Италия, Форте-деи-Марми. Я счастлива», — призналась звезда.

Агата Муцениеце отправилась в Италию, оставив детей на бывшего мужа Павла Прилучного


Ранее Муцениеце сообщала подписчикам своего блога, что собирается гулять по Риму в модных нарядах, чтобы найти себе итальянского жениха.

«Так, ну я набрала нарядного. Жениха будем искать», — пошутила актриса в блоге.

Некоторые фолловеры посчитали, что Агате уже давно пора завести отношения, ведь после развода с Павлом Прилучным, который состоялся в 2020 году, она пока так и не нашла спутника жизни.

Агата Муцениеце отправилась в Италию, оставив детей на бывшего мужа Павла Прилучного

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Ключевые слова: Агата Муцениеце, Павел Прилучный, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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