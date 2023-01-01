Агата Муцениеце отправилась в Италию, оставив детей на бывшего мужа Павла Прилучного

Звезда сериала «Закрытая школа» пережила 13-часовой перелет и наконец-то добралась до солнечной Италии. Агата арендовала виллу и уже успела сделать фото в купальнике.
«Ну что, ребят, моя очередь бесить вас сторьками. Моя прекрасная Италия, Форте-деи-Марми. Я счастлива», — призналась звезда.
Ранее Муцениеце сообщала подписчикам своего блога, что собирается гулять по Риму в модных нарядах, чтобы найти себе итальянского жениха.
«Так, ну я набрала нарядного. Жениха будем искать», — пошутила актриса в блоге.
Некоторые фолловеры посчитали, что Агате уже давно пора завести отношения, ведь после развода с Павлом Прилучным, который состоялся в 2020 году, она пока так и не нашла спутника жизни.