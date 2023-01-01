Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Как попасть на Каннский фестиваль: секреты от Алёны Пиар

Сегодня, 12:39
Алёна Ахапкина — пиар-стратег и специалист по построению личного бренда.

Как попасть на Каннский фестиваль: секреты от Алёны Пиар
А ещё она знает, как попасть на лучшие международные мероприятия: Fashion week, Gala dinner и другие. В этом году Алёна побывала на двух красных дорожках Каннского фестиваля, лично проверила все нюансы и теперь может провести туда своих клиентов.

А тонкостей тут много: начиная от того, на какие дорожки вообще стоит идти и в какое время приезжать, чтобы успеть сделать красивые фото, и заканчивая нюансами подготовки к событию — ведь нужны контакты водителей, фотографов, стилистов. У Алёны есть все нужные телефоны и личные контакты.

Как попасть на Каннский фестиваль: секреты от Алёны Пиар


Почему вообще нужно знать нюансы? Алёна поделилась одной историей этого года: начинающий актёр, который планировал попасть на красную дорожку в Каннах, опоздал к началу буквально на пять минут — и охранник категорически отказывался пускать его. Проход был очень важен для актёра, так что пришлось давать взятку. Такой ситуации можно избежать, если знать пути обхода: Алёна утверждает, что один вход расположен так, что вы в любом случае пройдётесь по знаменитому красному ковру, и не нужно будет общаться с охраной.
Отдельная опасность для желающих попасть на крупные мероприятия — скамщики и перекупщики. Да, приглашение на красную дорожку стоит денег, но в реальности речь идёт не о тех космических суммах, которые можно найти в интернете. Это как раз обычно предложения от не совсем честных людей, которые перепродают места втридорога. Алёна же рассказывает, что проводит своих клиентов по самым выгодным условиям, потому что минует всю эту огромную цепочку перекупов.

Как попасть на Каннский фестиваль: секреты от Алёны Пиар


Ну и, конечно, очень желательно знание языка — английского или французского, если речь идёт о Каннах. Но если у вас с этим сложности, можно смело обращаться к Алёне Пиар: она говорит на них свободно.

А если вы хотите, чтобы память о событии осталась не только в вашем личном аккаунте в соцсети или сторис, тогда точно стоит пообщаться с Алёной: она помогает попасть в светские хроники и сделать так, чтобы статьи потом находились через поисковые системы.

Как попасть на Каннский фестиваль: секреты от Алёны Пиар

← Агата Муцениеце отправилась в Италию, ...

Ключевые слова: Алена Пиар, Алена Ахапкина

Количество просмотров: 1 001
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Я - медийная личность": Виктория Боня рассказала, почему ее приглашают на Каннский фестиваль
Как Тимати прокомментировал фото Алены Шишковой
Блогер Алёна Погребняк протестировала салон красоты Алёны Шишковой
Алена Краснова
Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе Несколько дней назад американская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала свой день рождения.
26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби» 26-летняя звезда «Дома-2» Алена Рапунцель - мама двоих детей.
46-летняя невестка Тины Тернер собирается забеременеть от покойного мужа 46-летняя невестка умершей в мае этого года певицы Тины Тернер удивила общественность неожиданным признанием.
Бритни Спирс рассказ о маме и сестре в своих мемуарах Осенью этого года на книжных прилавках должны появиться мемуары Бритни Спирс.
Юлия Ковальчук рассказала, как протекала ее беременность Юлия Ковальчук недавно стала матерью во второй раз.
Викория Боня ответила на слова Аланы Мамаевой о ее пластических операциях На фоне обвинений Славы в адрес Тимура Хайдарова перессорились представители шоу-бизнеса не причастные к конфликту.
Кристина Асмус ответила на критику после своего признания о романе с абьюзером Недавно Кристина Асмус призналась, что будучи студенткой встречалась с мужчиной, который поднимал на нее руку.
Кристина Орбакайте с мужем и дочерью прилетела к отцу в Литву 52-летняя певица Кристина Орбакайте продолжает свое путешествие по Европе.
Агата Муцениеце отправилась в Италию, оставив детей на бывшего мужа Павла Прилучного Пару дней назад актер Павел Прилучный вместе с новой женой Зепюр Брутян и детьми от Агаты Муцениеце отправился в отпуск.
Дима Билан поздравил младшую сестру с днем рождения, опубликовав совместное фото Популярный российский певец Дима Билан вырос в многодетной семье.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.