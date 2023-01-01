Как попасть на Каннский фестиваль: секреты от Алёны Пиар

А ещё она знает, как попасть на лучшие международные мероприятия: Fashion week, Gala dinner и другие. В этом году Алёна побывала на двух красных дорожках Каннского фестиваля, лично проверила все нюансы и теперь может провести туда своих клиентов.А тонкостей тут много: начиная от того, на какие дорожки вообще стоит идти и в какое время приезжать, чтобы успеть сделать красивые фото, и заканчивая нюансами подготовки к событию — ведь нужны контакты водителей, фотографов, стилистов. У Алёны есть все нужные телефоны и личные контакты.Почему вообще нужно знать нюансы? Алёна поделилась одной историей этого года: начинающий актёр, который планировал попасть на красную дорожку в Каннах, опоздал к началу буквально на пять минут — и охранник категорически отказывался пускать его. Проход был очень важен для актёра, так что пришлось давать взятку. Такой ситуации можно избежать, если знать пути обхода: Алёна утверждает, что один вход расположен так, что вы в любом случае пройдётесь по знаменитому красному ковру, и не нужно будет общаться с охраной.Отдельная опасность для желающих попасть на крупные мероприятия — скамщики и перекупщики. Да, приглашение на красную дорожку стоит денег, но в реальности речь идёт не о тех космических суммах, которые можно найти в интернете. Это как раз обычно предложения от не совсем честных людей, которые перепродают места втридорога. Алёна же рассказывает, что проводит своих клиентов по самым выгодным условиям, потому что минует всю эту огромную цепочку перекупов.Ну и, конечно, очень желательно знание языка — английского или французского, если речь идёт о Каннах. Но если у вас с этим сложности, можно смело обращаться к Алёне Пиар: она говорит на них свободно.А если вы хотите, чтобы память о событии осталась не только в вашем личном аккаунте в соцсети или сторис, тогда точно стоит пообщаться с Алёной: она помогает попасть в светские хроники и сделать так, чтобы статьи потом находились через поисковые системы.