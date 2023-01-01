36-летняя актриса Анна Хилькевич боится сниматься в постельных сценах

В нем звезда сериала «Универ. Новая общага» делится с фолловерами практически всем, что происходит в ее жизни. Так случилось и несколько дней назад.Хилькевич устроила традиционную рубрику «вопрос-ответ», в рамках которой один из фанатов поинтересовался, снималась ли она обнаженной.«Нет, в кино я не снималась обнаженной. Но я снималась для мужских журналов пару раз. О чем, если честно, уже пожалела. Но несильно», — рассказала актриса.По словам Анны, в скором времени у нее планируются съемки в одном проекте, для которого нужно снять откровенный эпизод. Поэтому она немного переживает из-за этого.«Нужно будет играть сцену сексуального характера. Что-то я прямо так напряглась! Как я буду это делать? А я совсем не готова», — резюмировала Хилькевич.Кстати, не так давно Анна призналась, что почти месяц приходила в себя после съемок в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила это тем, что столкнулась там с людьми, с которыми ей было не очень комфортно.