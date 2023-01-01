31-летняя поп-исполнительница Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала для нее свою почку

Спустя некоторое время после пересадки девушки поссорились. По информации американских СМИ, поводом для конфликта стал разгульный образ жизни певицы, которая после перенесенного вмешательства продолжала наслаждаться вечеринками с алкоголем, тем самым нарушив запрет вести здоровый образ жизни.
Селене и Франсии удалось наладить отношения, однако год назад певица обидела свою спасительницу неосторожным высказыванием, заявив, что ее единственная лучшая подруга - Тэйлор Свифт. После этого Райса отписалась от Гомес в социальных сетях.
Но, вероятно, девушки вновь помирились. Доказательством тому послужил пост на странице Селены, который она посвятила имениннице Франсии.
«Счастливого дня рождения этому особенному человеку. Куда бы нас ни завела жизнь, я люблю тебя, Франсия», — написала певица.
Фолловеры Гомес обрадовались тому, что ей, судя по всему, удалось наладить отношения со своей спасительницей.