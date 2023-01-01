31-летняя поп-исполнительница Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала для нее свою почку

Донором для артистки стала ее подруга Франсия Райса, которая несколько дней назад отпраздновала свое 35-летие.Спустя некоторое время после пересадки девушки поссорились. По информации американских СМИ, поводом для конфликта стал разгульный образ жизни певицы, которая после перенесенного вмешательства продолжала наслаждаться вечеринками с алкоголем, тем самым нарушив запрет вести здоровый образ жизни.Селене и Франсии удалось наладить отношения, однако год назад певица обидела свою спасительницу неосторожным высказыванием, заявив, что ее единственная лучшая подруга - Тэйлор Свифт. После этого Райса отписалась от Гомес в социальных сетях.Но, вероятно, девушки вновь помирились. Доказательством тому послужил пост на странице Селены, который она посвятила имениннице Франсии.«Счастливого дня рождения этому особенному человеку. Куда бы нас ни завела жизнь, я люблю тебя, Франсия», — написала певица.Фолловеры Гомес обрадовались тому, что ей, судя по всему, удалось наладить отношения со своей спасительницей.