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31-летняя поп-исполнительница Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала для нее свою почку

Сегодня, 12:40
Голливудская актриса и певица Селена Гомес в 2017 году перенесла операцию по замене почки.

31-летняя поп-исполнительница Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала для нее свою почку
Донором для артистки стала ее подруга Франсия Райса, которая несколько дней назад отпраздновала свое 35-летие.

Спустя некоторое время после пересадки девушки поссорились. По информации американских СМИ, поводом для конфликта стал разгульный образ жизни певицы, которая после перенесенного вмешательства продолжала наслаждаться вечеринками с алкоголем, тем самым нарушив запрет вести здоровый образ жизни.

31-летняя поп-исполнительница Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала для нее свою почку


Селене и Франсии удалось наладить отношения, однако год назад певица обидела свою спасительницу неосторожным высказыванием, заявив, что ее единственная лучшая подруга - Тэйлор Свифт. После этого Райса отписалась от Гомес в социальных сетях.

Но, вероятно, девушки вновь помирились. Доказательством тому послужил пост на странице Селены, который она посвятила имениннице Франсии.

31-летняя поп-исполнительница Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала для нее свою почку


«Счастливого дня рождения этому особенному человеку. Куда бы нас ни завела жизнь, я люблю тебя, Франсия», — написала певица.

Фолловеры Гомес обрадовались тому, что ей, судя по всему, удалось наладить отношения со своей спасительницей.

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Ключевые слова: Селена Гомес, Франсия Райса, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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