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Лиза Моряк высказалась о внешности Алены Шишковой

Вчера, 20:48
Внешность Алены Шишковой часто обсуждают в СМИ.

Лиза Моряк высказалась о внешности Алены Шишковой
Модель появилась на шоу "Наследники и самозванцы", а зрители отметили, что фото в ее соцсетях отличаются от того, как она выглядит на экране телевизора. Недавно Ксения Собчак заметила, что бывшая девушка Тимати стала похожа на Дарью Пынзарь. А теперь высказать свое мнение о внешности модели решила и Лиза Моряк.

Лиза Моряк высказалась о внешности Алены Шишковой


"Господи, девочки. Узнаете Алену Шишкову? Никогда, слышите, никогда не делайте филлеры! Как она мне нравилась раньше", - высказалась супруга Сарика Андреасяна.

Лиза Моряк высказалась о внешности Алены Шишковой


Подписчики Шишковой тоже часто отмечают, что раньше она выглядела лучше, но она не отвечает на эти комментарии.

Лиза Моряк высказалась о внешности Алены Шишковой

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Ключевые слова: Алена Шишкова, Лиза Моряк, julianews

Количество просмотров: 832
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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