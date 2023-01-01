Лиза Моряк высказалась о внешности Алены Шишковой

Модель появилась на шоу "Наследники и самозванцы", а зрители отметили, что фото в ее соцсетях отличаются от того, как она выглядит на экране телевизора. Недавно Ксения Собчак заметила, что бывшая девушка Тимати стала похожа на Дарью Пынзарь. А теперь высказать свое мнение о внешности модели решила и Лиза Моряк."Господи, девочки. Узнаете Алену Шишкову? Никогда, слышите, никогда не делайте филлеры! Как она мне нравилась раньше", - высказалась супруга Сарика Андреасяна.Подписчики Шишковой тоже часто отмечают, что раньше она выглядела лучше, но она не отвечает на эти комментарии.