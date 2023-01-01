Брэд Питт остановил съемки фильма о Формуле-1 из-за забастовки актеров

По информации источника, Брэд призвал создателей отложить запланированную работу на два месяца, несмотря на то, что процесс создания кинокартины уже запущен.
«Брэд, наверное, один из самых славных парней в Голливуде, а этот шаг только укрепляет его репутацию», — признался инсайдер.
Отмечается, что в «Апогее» Питт играет роль гонщика-пенсионера Сонни Хейса.
Известно, что в разработке киноленты принимал участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Напомним, в начале июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. Предполагается, что она станет крупнейшей в истории. Члены Гильдии вышли с требованиями о повышении заработной платы. Они также хотят получать отчисления от показов на стриминговых сервисах. А еще участникам забастовки не нравится, что в кино и на телевидении используется искусственный интеллект.