Брэд Питт остановил съемки фильма о Формуле-1 из-за забастовки актеров

Однако на днях стало известно, что звезда Голливуда приостановил съемки проекта, чтобы поддержать забастовку актеров. Об этом сообщает издание The Sun.По информации источника, Брэд призвал создателей отложить запланированную работу на два месяца, несмотря на то, что процесс создания кинокартины уже запущен.«Брэд, наверное, один из самых славных парней в Голливуде, а этот шаг только укрепляет его репутацию», — признался инсайдер.Отмечается, что в «Апогее» Питт играет роль гонщика-пенсионера Сонни Хейса.Известно, что в разработке киноленты принимал участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.Напомним, в начале июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. Предполагается, что она станет крупнейшей в истории. Члены Гильдии вышли с требованиями о повышении заработной платы. Они также хотят получать отчисления от показов на стриминговых сервисах. А еще участникам забастовки не нравится, что в кино и на телевидении используется искусственный интеллект.