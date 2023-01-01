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«Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская рассказала, как ей сожгли волосы в салоне красоты

Сегодня, 13:33
25-летняя Ангелина Бреженская месяц назад получила титул «Мисс Москва 2023».

«Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская рассказала, как ей сожгли волосы в салоне красоты
С тех пор девушка уверенно вошла в столичную светскую жизнь и регулярно появляется на разных мероприятиях и дает интервью. Однако без армии хейтеров дело не обошлось.

Ненавистники обвиняли Ангелину в злоупотреблении процедурами по улучшению внешности. Но самой девушке все равно, что о ней говорят люди. Она не скрывает, что посещает косметолога, и, по ее мнению, в 21 веке в этом нет ничего предосудительного.

«Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская рассказала, как ей сожгли волосы в салоне красоты


Недавно «Мисс Москва» отдыхала в Греции, а по возвращению в столицу сразу отправилась по салонам красоты. Первым специалистом в ее списке оказался колорист. Ангелина решила сменить цвет волос, но произошло это не совсем по ее воле.

«Недавно у меня случился неприятный инцидент с одним известным салоном красоты. В последнее окрашивание мне просто сожгли там волосы, поэтому осветлять их больше не представлялось возможным. К тому же, я уже была и шатенкой, и брюнеткой, поэтому для меня это привычный образ», — поделилась Ангелина в беседе с журналистами издания Woman.ru.

«Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская рассказала, как ей сожгли волосы в салоне красоты


В комментариях под новым фото с изменениями, Бреженской сделали множество комплиментов. Однако нашлись и те, которые посчитали, что блондинкой девушке было лучше.

← Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозо...

Ключевые слова: Ангелина Бреженская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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