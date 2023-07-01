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Екатерина Гусева показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Сегодня, 10:10
47-летняя актриса Екатерина Гусева уже долгое время счастлива в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным.

Екатерина Гусева показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы
Накануне супруги отпраздновали годовщину свадьбы. И по такому радостному поводу звезда сериала «Бригада» решила опубликовать редкое фото с возлюбленным.

На странице в своих социальных сетях Екатерина выложила новый снимок с Владимиром, на котором они позируют за столиком в кафе. Супруги держались за руки и с трепетом прижимались друг к другу.

Екатерина Гусева показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы


«26 лет люблю и любима. Да будет так!» — коротко подписала фото Гусева.

Стоит отметить, что Владимир старается избегать публичности, однако позволяет своей жене показывать фото с ним в годовщину.

Восторженные фолловеры высоко оценили публикацию актрисы, оставив множество приятных слов столь красивой паре: «Вы большой и невероятный пример настоящей, сильной, большой и чистой любви», «Катя! Да вам самой как 26 лет! Не устану восхищаться», «Вы такая прекрасная пара!».

Екатерина Гусева показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы


Напомним, Екатерина и Владимир сыграли свадьбу 1 августа 1996 года. Вместе они воспитывают двоих детей: 24-летнего Алексея, который пошел по стопам отца и, окончив МГИМО, начал заниматься бизнесом, и 12-летнюю Анну. Девочка учится в музыкальной школе и выступает со звездной мамой на одной сцене.


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Ключевые слова: Екатерина Гусева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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