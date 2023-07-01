Екатерина Гусева показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Накануне супруги отпраздновали годовщину свадьбы. И по такому радостному поводу звезда сериала «Бригада» решила опубликовать редкое фото с возлюбленным.На странице в своих социальных сетях Екатерина выложила новый снимок с Владимиром, на котором они позируют за столиком в кафе. Супруги держались за руки и с трепетом прижимались друг к другу.«26 лет люблю и любима. Да будет так!» — коротко подписала фото Гусева.Стоит отметить, что Владимир старается избегать публичности, однако позволяет своей жене показывать фото с ним в годовщину.Восторженные фолловеры высоко оценили публикацию актрисы, оставив множество приятных слов столь красивой паре: «Вы большой и невероятный пример настоящей, сильной, большой и чистой любви», «Катя! Да вам самой как 26 лет! Не устану восхищаться», «Вы такая прекрасная пара!».Напомним, Екатерина и Владимир сыграли свадьбу 1 августа 1996 года. Вместе они воспитывают двоих детей: 24-летнего Алексея, который пошел по стопам отца и, окончив МГИМО, начал заниматься бизнесом, и 12-летнюю Анну. Девочка учится в музыкальной школе и выступает со звездной мамой на одной сцене.