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34-летняя актриса Лукерья Ильяшенко вспомнила о драках в своей жизни

Сегодня, 10:16
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко - обладательница яркой внешности.

34-летняя актриса Лукерья Ильяшенко вспомнила о драках в своей жизни
Однако у актрисы в жизни были эпизоды, когда ей нужно было постоять за себя. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Газета.Ru».

По воспоминаниям Лукерьи, ей приходилось драться не только на съемочной площадке, но и в обычной жизни. Актриса рассказала о неприятном эпизоде, который произошел с ней во время обучения во втором классе.

34-летняя актриса Лукерья Ильяшенко вспомнила о драках в своей жизни


«Мы что-то не поделили с одноклассницей, и это было ужасно. Мне потом стало стыдно за то, что я ввязалась в драку, поэтому ни с кем больше не дралась никогда. Ну, из женщин. Мужчинам я, конечно, могу дать леща», — поделилась она.

Ильяшенко также рассказала о случае на съемках сериала «Колотушка». По сюжету героиня Лукерьи попадает в любовный треугольник с актрисой Ириной Безрядновой. В одной из сцен между ними начинается драка, которая, по словам девушки, была очень нелепой.

«Ира мирный человек, она боялась поранить меня, а я — поранить ее. В кадре, конечно, мы изображали неистовую ярость, но после каждого дубля спрашивали друг у друга, все ли нормально, не сильно ли мы друг друга задели, не порезали ли… Драчуньи из нас так себе», — рассказала актриса.

34-летняя актриса Лукерья Ильяшенко вспомнила о драках в своей жизни


Она также отметила, что и в эротических сценах происходит тоже самое. Телезрители видят бешеную страсть, в то время как участники съемок думают о том, как бы не прищемить и не задавить друг друга.

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Ключевые слова: Лукерья Ильяшенко, Ирина Безряднова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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