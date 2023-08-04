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37-летняя певица Глюкоза впечатлила поклонников новыми фото в серебряном купальнике

Сегодня, 10:17
Поп-певица Глюкоза показала фигуру на новых фотографиях из отпуска.

37-летняя певица Глюкоза впечатлила поклонников новыми фото в серебряном купальнике
Соответствующие снимки она опубликовала на странице в своих социальных сетях.

Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя артистки) позировала в слитном купальнике серебристого цвета с глубокими вырезами на бедрах. Певица выбрала пикантную позу, подогнув под себя ногу и опираясь на отведенные назад руки. Глюкоза оставила волосы распущенными, а из аксессуаров выбрала солнцезащитные очки.

37-летняя певица Глюкоза впечатлила поклонников новыми фото в серебряном купальнике


«Всем красивого загара», — подписала она снимок.

После артистка опубликовала еще несколько фото у бассейна. На них певица позировала с собакой Босей.

37-летняя певица Глюкоза впечатлила поклонников новыми фото в серебряном купальнике


Поклонники Глюкозы пришли в восторг от ее новой публикации, написав множество приятных комплиментов.

Напомним, Наталья счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым с 2006 года. Возлюбленные вместе воспитывают двоих дочерей: 16-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру.

37-летняя певица Глюкоза впечатлила поклонников новыми фото в серебряном купальнике


Глюкоза как-то признавалась, что у них с мужем были некоторые проблемы в отношениях из-за расхождения в «жизненном расписании», но этот кризис им успешно удалось преодолеть.

← Мария Погребняк и Анастасия Барашкова...

Ключевые слова: глюкоза, Наталья Чистякова-Ионова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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