36-летняя Настасья Самбурская похвасталась фигурой после строгой диеты

Артистка придерживается правильного питания, регулярно работает над собой и частенько бросает себе разнообразные вызовы.До начала пляжного сезона актриса, к примеру, решила отказаться от сахара, полностью исключив его из рациона. Несколько дней назад взятая ею аскеза на сладкое наконец-то закончилась. Поэтому Настасья продемонстрировала подписчикам своего блога изменившуюся за это время фигуру.На фотографии Самбурская позировала в красном укороченном топе и черных шортах. Звезда телесериала «Универ», вероятно, осталась довольна своим преображением.Стоит отметить, что ранее Настасья признавалась, что не раз плакала из-за жестких ограничений в питании. По ее словам, от срывов ее уберегала поставленная цель - обрести идеальное тело.