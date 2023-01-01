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36-летняя Настасья Самбурская похвасталась фигурой после строгой диеты

Сегодня, 10:46
Актриса Настасья Самбурская тщательно следит за своей фигурой и внешностью.

36-летняя Настасья Самбурская похвасталась фигурой после строгой диеты
Артистка придерживается правильного питания, регулярно работает над собой и частенько бросает себе разнообразные вызовы.

До начала пляжного сезона актриса, к примеру, решила отказаться от сахара, полностью исключив его из рациона. Несколько дней назад взятая ею аскеза на сладкое наконец-то закончилась. Поэтому Настасья продемонстрировала подписчикам своего блога изменившуюся за это время фигуру.

36-летняя Настасья Самбурская похвасталась фигурой после строгой диеты


На фотографии Самбурская позировала в красном укороченном топе и черных шортах. Звезда телесериала «Универ», вероятно, осталась довольна своим преображением.

Стоит отметить, что ранее Настасья признавалась, что не раз плакала из-за жестких ограничений в питании. По ее словам, от срывов ее уберегала поставленная цель - обрести идеальное тело.

36-летняя Настасья Самбурская похвасталась фигурой после строгой диеты

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Ключевые слова: Настасья Самбурская, olganews

Количество просмотров: 624
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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