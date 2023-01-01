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Анастасия Решетова «устроила протест» стилю куклы Барби

Сегодня, 12:40
27-летняя экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова решила устроить протест всеобщему Барби-безумию.

Анастасия Решетова «устроила протест» стилю куклы Барби
На своей странице в социальных сетях модель опубликовала новые фото, которые являются прямым тому подтверждением.

Для снимка девушка облачилась во все черное и позировала в топе, джинсах и кожаном пиджаке. Макияж Анастасия также сделала в темных оттенках.

Анастасия Решетова «устроила протест» стилю куклы Барби


«Анти-Барби», — подписала Решетова свои фотографии.

Анастасия Решетова «устроила протест» стилю куклы Барби


Фолловеры модели выразили восхищение ее образу и оставили множество приятных комментариев. К словам экс-возлюбленной Тимати присоединилась и жена рэпера Мота: «Красотка! Я в твоих кругах!».

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно о расставании Анастасии и Тимура (настоящее имя Тимати). Возлюбленные сохранили нормальные отношения ради общего сына - Ратмира.

Анастасия Решетова «устроила протест» стилю куклы Барби

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Анастасия Решетова «устроила протест» стилю куклы Барби 27-летняя экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова решила устроить протест всеобщему Барби-безумию.
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