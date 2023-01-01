Анастасия Решетова «устроила протест» стилю куклы Барби

Для снимка девушка облачилась во все черное и позировала в топе, джинсах и кожаном пиджаке. Макияж Анастасия также сделала в темных оттенках.
«Анти-Барби», — подписала Решетова свои фотографии.
Фолловеры модели выразили восхищение ее образу и оставили множество приятных комментариев. К словам экс-возлюбленной Тимати присоединилась и жена рэпера Мота: «Красотка! Я в твоих кругах!».
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно о расставании Анастасии и Тимура (настоящее имя Тимати). Возлюбленные сохранили нормальные отношения ради общего сына - Ратмира.