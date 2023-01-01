Супруга Александра Малинина Эмма рассказала о своем отношении к новой девушке сына

Расставшись с балериной Анастасией Ужанской, юноша быстро закрутил роман со студенткой МГИМО Софьей Городницкой. Сейчас возлюбленные отправились в совместное путешествие по Европе. Сначала они посетили Париж, а после поехали в Мюнхен, наслаждаться местными красотами.Супруга народного артиста Эмма Малинина призналась, что рада выбору сына. Она считает его новую девушку достойной парой. На странице своего личного блога женщина выложила снимок, на котором запечатлела их общение по видеосвязи.«Фрол и Софья виртуально с нами. Люблю!»,- написала жена Александра Малинина под фото.К слову, сейчас Эмма и Александр отдыхают в Италии. К ним присоединилась и дочка Устинья со своим женихом-британцем Заком. Все вместе они занимаются подготовкой к предстоящей свадьбе девушки.