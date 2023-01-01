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Вдова Валентина Юдашкина Марина поделилась новым снимком с отдыха

Сегодня, 14:12
В начале мая этого года 64-летняя Марина Юдашкина похоронила любимого мужа.

Вдова Валентина Юдашкина Марина поделилась новым снимком с отдыха
Художник-модельер Валентин Юдашкин скончался после тяжелой и продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Переживать утрату женщине помогала ее семья. У Марины есть трое внуков и дочь Галина, которая стала для нее главной опорой в непростое время. Девушка почти сразу увезла убитую горем маму из России в Майами.

Вдова Валентина Юдашкина Марина поделилась новым снимком с отдыха


Вероятно, смена обстановки пошла Марине на пользу. Несколько дней назад в ее личном блоге появилось новое фото, которое это доказывает. На размещенном снимке женщина позирует в элегантном платье ярко-синего цвета. Наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.

Вдова Валентина Юдашкина Марина поделилась новым снимком с отдыха


«Фото с отдыха перед отъездом», – написала Марина.

Поклонники сошлись во мнении, что отдых в компании семьи - лучшее лекарство от разбитого сердца: «Валентин сверху пусть радуется и гордится, какие сокровища он оставил на земле: Марину и Галю», «Шикарная, потрясающая, элегантная Мариночка! Мариночка, будь счастлива всегда»,«В отличной форме».

← Девушка Александра Петрова Стася Мило...

Ключевые слова: Марина Юдашкина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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