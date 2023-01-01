Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем

28-летняя Стася Милославская опубликовала на странице своего блога снимок с младенцем.Стоит сразу отметить, что актриса не является матерью малыша. Его родители - звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова и ее муж Егор Погорелов - пригласили Милославскую на вечеринку в честь прибавления в своей семье.На размещенном Стасей снимке она трепетно держала ребенка на руках и внимательно смотрела на его лицо.Поклонники актрисы отметили, что ей очень идет образ матери.Напомним, Стася Милославская вот уже 4 года находится в отношениях с актером Александром Петровым. Возлюбленные практически не афишируют свои отношения, но, возможно, снимок девушки с младенцем является неким намеком мужчине на готовность стать матерью.