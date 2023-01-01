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Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем

Сегодня, 13:45
Возлюбленная актера Александра Петрова удивила общественность новой фотографией.

Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем
28-летняя Стася Милославская опубликовала на странице своего блога снимок с младенцем.

Стоит сразу отметить, что актриса не является матерью малыша. Его родители - звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова и ее муж Егор Погорелов - пригласили Милославскую на вечеринку в честь прибавления в своей семье.

На размещенном Стасей снимке она трепетно держала ребенка на руках и внимательно смотрела на его лицо.

Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем


Поклонники актрисы отметили, что ей очень идет образ матери.

Напомним, Стася Милославская вот уже 4 года находится в отношениях с актером Александром Петровым. Возлюбленные практически не афишируют свои отношения, но, возможно, снимок девушки с младенцем является неким намеком мужчине на готовность стать матерью.

Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем

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Ключевые слова: Стася Милославская, Александр Петров, olganews

Количество просмотров: 728
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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