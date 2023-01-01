Алена Водонаева высказалась о Рите Дакоте

А вот для праздника на Бали Рита решила примерить более традиционный образ невесты, а для этого ей нужно снять дрэды. Федор это решение не поддержал, заявляя, что Дакоте нужно прежде всего нравиться самой себе. А вот Алена Водонаева, послушав рассуждения парочки, решила выразить свое "фи".
""Волосиков, красивеньких, принцесска". Ну ведь мне всё это не слышится? Дредастая жена Рита и её лексикон. Антидот против секса какой-то", - высказалась бывшая участница "Дома-2".
Водонаева вообще частенько критикует недостаточно сексуальных на ее взгляд женщин. Особенно достается Ксении Бородиной.