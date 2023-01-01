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Алена Водонаева высказалась о Рите Дакоте

Вчера, 20:04
Рита Дакота сейчас активно отмечает свое бракосочетание с Федором Белогаем.

Алена Водонаева высказалась о Рите Дакоте
Они уже обвенчались в Грузии и планируют еще два праздника на Бали. Наряд, который певица выбрала для церемонии в православной церкви, ее подписчики раскритиковали. Ее декольте показалось им слишком глубоким.

А вот для праздника на Бали Рита решила примерить более традиционный образ невесты, а для этого ей нужно снять дрэды. Федор это решение не поддержал, заявляя, что Дакоте нужно прежде всего нравиться самой себе. А вот Алена Водонаева, послушав рассуждения парочки, решила выразить свое "фи".

Алена Водонаева высказалась о Рите Дакоте


""Волосиков, красивеньких, принцесска". Ну ведь мне всё это не слышится? Дредастая жена Рита и её лексикон. Антидот против секса какой-то", - высказалась бывшая участница "Дома-2".

Водонаева вообще частенько критикует недостаточно сексуальных на ее взгляд женщин. Особенно достается Ксении Бородиной.

Алена Водонаева высказалась о Рите Дакоте

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Ключевые слова: julianews, Алена Водонаева, Рита Дакота

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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